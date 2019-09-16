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    У Лисичанську в житловому будинку завалився дах

    • Розсилка
    У Лисичанську в житловому будинку завалився дах
    Фото: facebook.com/csomvd

    Місцева влада приймає рішення щодо можливості подальшого проживання мешканців у будинку

    У Лисичанську Луганської області в двоповерховому будинку сталося руйнування стелі і даху в одній з квартир. Про це повідомила речник обласної поліції Тетяна Погукай у себе у Facebook.

    «Сьогодні по вулиці Потапенка, будинок 285 в двоповерховому багатоквартирному будинку сталося руйнування стелі і даху в одній з квартир. Співробітники поліції вживають заходів щодо забезпечення правопорядку і недопущення фактів правопорушень до прийняття рішення органами місцевого самоврядування щодо можливості подальшого проживання мешканців у будинку», - зазначила Погукай.

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    У Лисичанську в житловому будинку завалився дах
    У Лисичанську в житловому будинку завалився дах
    У Лисичанську в житловому будинку завалився дах

    Нагадаємо, в ніч на 28 серпня в місті Дрогобич Львівської області стався обвал під'їзду чотириповерхового житлового будинку. Загинули вісім осіб, у тому числі одна дитина. Співробітники ДСНС врятували сімох людей, включаючи п'ятьох дітей.

     

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