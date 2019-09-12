Поліція затримала терориста «ЛНР», який мінував мости



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Чоловік зводив фортифікаційні споруди для оборони бойовиків

У Луганській області затримали бойовика терористичної організації «ЛНР», який мінував мости і дороги на підконтрольній Україні території. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Правоохоронці встановили, що затриманий жив у лісі. Його затримали в той момент, коли він прийшов в будинок одного з пенсіонерів, щоб зарядити свій мобільний телефон.

Повідомляється, що чоловік ніс службу на блокпостах і зводив фортифікаційні споруди для оборони бойовиків, ще й виконував особливу місію - на території Луганської і Донецької областей мінував мости і підривав їх. З 2014 року він значився у розшуку.

«Затриманий зізнався, що мінував дорогу на місто Соледар, мінував мости в місті Лисичанську в районі вул. Червона та вул. Пролетарська. Замінував і підірвав Томашовський міст, розташований між містами Лисичанськ і Рубіжне», - йдеться в повідомленні.

Стосовно затриманого відкрито кримінальні провадження за статтями 260 КК України «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» і 263 «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами». Триває досудове розслідування.