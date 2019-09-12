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    Поліція затримала терориста «ЛНР», який мінував мости

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    Поліція затримала терориста «ЛНР», який мінував мости

    Чоловік зводив фортифікаційні споруди для оборони бойовиків

    У Луганській області затримали бойовика терористичної організації «ЛНР», який мінував мости і дороги на підконтрольній Україні території. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

    Правоохоронці встановили, що затриманий жив у лісі. Його затримали в той момент, коли він прийшов в будинок одного з пенсіонерів, щоб зарядити свій мобільний телефон.

    Повідомляється, що чоловік ніс службу на блокпостах і зводив фортифікаційні споруди для оборони бойовиків, ще й виконував особливу місію - на території Луганської і Донецької областей мінував мости і підривав їх. З 2014 року він значився у розшуку.

    «Затриманий зізнався, що мінував дорогу на місто Соледар, мінував мости в місті Лисичанську в районі вул. Червона та вул. Пролетарська. Замінував і підірвав Томашовський міст, розташований між містами Лисичанськ і Рубіжне», - йдеться в повідомленні.

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    Поліція затримала терориста «ЛНР», який мінував мости
    Поліція затримала терориста «ЛНР», який мінував мости
    Поліція затримала терориста «ЛНР», який мінував мости
    Поліція затримала терориста «ЛНР», який мінував мости

    Стосовно затриманого відкрито кримінальні провадження за статтями 260 КК України «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» і 263 «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами». Триває досудове розслідування.

     

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