Обвал будинку в Дрогобичі: експерти повідомили можливі причини трагедії



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У Дрогобичі внаслідок обвалу в будинку на вул. Грушевського загинули восьмеро людей Фото: ДСНС

Наступного тижня експерти знову виїдуть до Дрогобича, оскільки після обвалу в будинку з'явилися додаткові тріщини

Обвал під'їзду в житловому будинку в Дрогобичі на Львівщині 28 серпня міг спричинити поганий стан середньої тримальної стіни, а також втрата стійкості тримальної стіни, що дала тріщину.

«Під час проведення технічного та візуального огляду було встановлено, що руйнування сталося внаслідок того, що середня тримальна стіна, на яку спиралися дві інші стіни, перебувала в стані, не придатному для експлуатації», - сказав представник ДП «Західний експертно-технічний центр» Держпраці Роман Колдра на брифінгу в п'ятницю, 13 вересня.

Водночас він наголосив, що для точного з’ясування причин необхідно виконати гідрологічні дослідження.

У свою чергу експерт з інструментального дослідження, доктор технічних наук Роман Демчина уточнив, що однією з причин обвалу стала «втрата стійкості тримальної стіни, яка дала тріщину».

За словами Демчини, наступного тижня експерти знову виїдуть до Дрогобича, щоб дослідити ту частину будинку, яка обвалилася, оскільки після обвалу в будинку з'явилися додаткові тріщини.

«Ми маємо виключити моменти, які можуть призвести до ще одного моментального руйнування», - заявив експерт.

Нагадаємо, вночі 28 серпня у м. Дрогобич по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.

Під завалами рятувальники знайшли тіла вісьмох загиблих (з них одна дитина). З-під завалів врятували сімох осіб, із них п'ятеро дітей, яких госпіталізовано до медичних закладів з різними травмами.

Серед загиблих опинилася ціла родина: 5-річний хлопчик, його 21-річна сестра та їхня бабуся.

Рятувальники опублікували відео з місця трагедії в житловому будинку у Дрогобичі.

Президент Володимир Зеленський у зв’язку з обвалом житлового будинку у Дрогобичі заявив, що доручить новому уряду провести аудит житлових будинків по всій країні.

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області обрав запобіжний захід двом підозрюваним у службовій недбалості працівникам комунального підприємства у Дрогобичі у справі обвалу житлового будинку.

Джерело: Інтерфакс-Україна