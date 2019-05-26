У Литві проходить другий тур виборів президента



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За колишнього радника президента литовської SEB banka, про підтримку якого 24 травня заявили «Спілка селян» і «зелених Литви», проголосували 30,94% виборців

На високу посаду претендують екс-міністр фінансів Інгріда Шимоніте і економіст Гітанас Наусєда

У Литві сьогодні, 26 травня, проходить другий тур виборів глави держави. Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 за місцевим часом (збігається з київським) і продовжать роботу до 20:00.

На пост президента претендують екс-міністр фінансів Інгріда Шимоніте і литовський політик і економіст Гітанас Наусєда.

Зазначимо, у першому турі виборів, який відбувся 12 травня, їх розділяло трохи менше відсотка. Шимоніте, є кандидатом від консервативної партії «Союз Вітчизни — Християнські демократи Литви», набрала 31,31% голосів.

За колишнього радника президента литовської SEB banka, про підтримку якого 24 травня заявили «Спілка селян» і «зелених Литви», проголосували 30,94% виборців.

За інформацією Delfi, Наусєда у другому турі президентських виборів проголосував достроково.