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    У Литві проходить другий тур виборів президента

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    За колишнього радника президента литовської SEB banka, про підтримку якого 24 травня заявили &laquo;Спілка селян&raquo; і &laquo;зелених Литви&raquo;, проголосували 30,94% виборців - У Литві проходить другий тур виборів президента
    За колишнього радника президента литовської SEB banka, про підтримку якого 24 травня заявили «Спілка селян» і «зелених Литви», проголосували 30,94% виборців

    На високу посаду претендують екс-міністр фінансів Інгріда Шимоніте і економіст Гітанас Наусєда

    У Литві сьогодні, 26 травня, проходить другий тур виборів глави держави. Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 за місцевим часом (збігається з київським) і продовжать роботу до 20:00.

    На пост президента претендують екс-міністр фінансів Інгріда Шимоніте і литовський політик і економіст Гітанас Наусєда.

    Зазначимо, у першому турі виборів, який відбувся 12 травня, їх розділяло трохи менше відсотка. Шимоніте, є кандидатом від консервативної партії «Союз Вітчизни — Християнські демократи Литви», набрала 31,31% голосів.

    За колишнього радника президента литовської SEB banka, про підтримку якого 24 травня заявили «Спілка селян» і «зелених Литви», проголосували 30,94% виборців.

    За інформацією Delfi, Наусєда у другому турі президентських виборів проголосував достроково.

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