У Литві проходить другий тур виборів президента
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На високу посаду претендують екс-міністр фінансів Інгріда Шимоніте і економіст Гітанас Наусєда
У Литві сьогодні, 26 травня, проходить другий тур виборів глави держави. Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 за місцевим часом (збігається з київським) і продовжать роботу до 20:00.
На пост президента претендують екс-міністр фінансів Інгріда Шимоніте і литовський політик і економіст Гітанас Наусєда.
Зазначимо, у першому турі виборів, який відбувся 12 травня, їх розділяло трохи менше відсотка. Шимоніте, є кандидатом від консервативної партії «Союз Вітчизни — Християнські демократи Литви», набрала 31,31% голосів.
За колишнього радника президента литовської SEB banka, про підтримку якого 24 травня заявили «Спілка селян» і «зелених Литви», проголосували 30,94% виборців.
За інформацією Delfi, Наусєда у другому турі президентських виборів проголосував достроково.