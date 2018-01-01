У Лос-Анджелесі визначили мультфільм-переможець «Золотого глобуса»
- Сьогодні, 04:52
-
Розсилка
«Коко» отримав «Золотий глобус» в категорії «Найкращий анімаційний фільм»
Мультфільм «Таємниця Коко» став кращим за версією «Золотого глобуса».
Про це повідомляється в офіційному Twitter премії.
Ця анімаційна стрічка, випущена кінокомпанією Walt Disney Pictures, розповідає про 12-річного хлопця, який прагне стати музикантом.
За перемогу у цій номінації змагалися також «Бебі Бос», «Із любов'ю, Вінсент», «Фердинанд» та «Годувальниця».
Congratulations to Coco (@pixarcoco) - Best Motion Picture - Animated - #GoldenGlobes pic.twitter.com/hGGI9EcYll— Golden Globe Awards (@goldenglobes) 8 січня 2018 р.
Раніше повідомлялося, що кращим драматичним серіалом за версією «Золотого глобуса» став «Розповідь служниці».
Виконавиця головної ролі Елізабет Мосс також отримала «Золотий глобус» за кращу жіночу роль у драматичному серіалі.
У 2017 році серіал також отримав премію «Еммі».
Нагадаємо, Джеймс Франко отримав премію «Золотий глобус» як кращий комедійний актор.
Церемонія вручення премії проходить в 75-й раз.
В цьому році зірки прийшли на церемонію в чорному в знак протесту проти сексуальних домагань в кіноіндустрії.
Загалом кінопремія «Золотий глобус» вважається однією з найпрестижніших у сфері кіно і телебачення, втім, за організацією вона має свої особливості. Наприклад, на відміну від «Оскара», статуетки глобусів отримують також і серіали.
Крім того, можна сказати, що «Золотий глобус» відкриває сезон і визначає напрямок для інших кінопремій та міжнародних конкурсів.