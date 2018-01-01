У Лос-Анджелесі визначили мультфільм-переможець «Золотого глобуса»

«Коко» отримав «Золотий глобус» в категорії «Найкращий анімаційний фільм»

Мультфільм «Таємниця Коко» став кращим за версією «Золотого глобуса». Про це повідомляється в офіційному Twitter премії. Ця анімаційна стрічка, випущена кінокомпанією Walt Disney Pictures, розповідає про 12-річного хлопця, який прагне стати музикантом. За перемогу у цій номінації змагалися також «Бебі Бос»,



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«Коко» отримав «Золотий глобус» в категорії «Найкращий анімаційний фільм»

Мультфільм «Таємниця Коко» став кращим за версією «Золотого глобуса».

Про це повідомляється в офіційному Twitter премії.

Ця анімаційна стрічка, випущена кінокомпанією Walt Disney Pictures, розповідає про 12-річного хлопця, який прагне стати музикантом.

За перемогу у цій номінації змагалися також «Бебі Бос», «Із любов'ю, Вінсент», «Фердинанд» та «Годувальниця».

Раніше повідомлялося, що кращим драматичним серіалом за версією «Золотого глобуса» став «Розповідь служниці».

Виконавиця головної ролі Елізабет Мосс також отримала «Золотий глобус» за кращу жіночу роль у драматичному серіалі.

У 2017 році серіал також отримав премію «Еммі».

Нагадаємо, Джеймс Франко отримав премію «Золотий глобус» як кращий комедійний актор.

Церемонія вручення премії проходить в 75-й раз.

В цьому році зірки прийшли на церемонію в чорному в знак протесту проти сексуальних домагань в кіноіндустрії.

Загалом кінопремія «Золотий глобус» вважається однією з найпрестижніших у сфері кіно і телебачення, втім, за організацією вона має свої особливості. Наприклад, на відміну від «Оскара», статуетки глобусів отримують також і серіали.

Крім того, можна сказати, що «Золотий глобус» відкриває сезон і визначає напрямок для інших кінопремій та міжнародних конкурсів.