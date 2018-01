Джеймс Франко став кращим комедійним актором за версією «Золотого Глобуса»

Франко отримав премію за роль у фільмі «Горе-творець»

Джеймс Франко отримав премію «Золотий глобус» як кращий комедійний актор.

Про це повідомляється в офіційному Twitter премії.

Франко отримав премію за роль у фільмі «Горе-творець». У цій номінації також боролися Х'ю Джекман («Найбільший шоумен»), Деніел Калуя («Геть»), Стів Карелл («Битва статей») і Ансель Елгорт («Малюк на драйві»).

Congratulations to James Franco - Best Performance by an Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy - The Disaster Artist (@DisasterArtist) - #GoldenGlobes pic.twitter.com/ZaqXIktDkL