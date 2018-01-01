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    Джеймс Франко став кращим комедійним актором за версією «Золотого Глобуса»

    Франко отримав премію за роль у фільмі «Горе-творець»
    Джеймс Франко отримав премію «Золотий глобус» як кращий комедійний актор. Про це повідомляється в офіційному Twitter премії. Франко отримав премію за роль у фільмі «Горе-творець». У цій номінації також боролися Х'ю Джекман («Найбільший шоумен»), Деніел Калуя («Геть»), Стів Карелл («Битва
    • Сьогодні, 04:41
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    Джеймс Франко
    Джеймс Франко

    Франко отримав премію за роль у фільмі «Горе-творець»

    Джеймс Франко отримав премію «Золотий глобус» як кращий комедійний актор.

    Про це повідомляється в офіційному Twitter премії.

    Франко отримав премію за роль у фільмі «Горе-творець». У цій номінації також боролися Х'ю Джекман («Найбільший шоумен»), Деніел Калуя («Геть»), Стів Карелл («Битва статей») і Ансель Елгорт («Малюк на драйві»).

    Раніше повідомлялося, що кращим драматичним серіалом за версією «Золотого глобуса» став «Розповідь служниці».

    Виконавиця головної ролі Елізабет Мосс також отримала «Золотий глобус» за кращу жіночу роль у драматичному серіалі.

    У 2017 році серіал також отримав премію «Еммі».

    Церемонія вручення премії проходить в 75-й раз.

    В цьому році зірки прийшли на церемонію в чорному в знак протесту проти сексуальних домагань в кіноіндустрії.

    Загалом кінопремія «Золотий глобус» вважається однією з найпрестижніших у сфері кіно і телебачення, втім, за організацією вона має свої особливості. Наприклад, на відміну від «Оскара», статуетки глобусів отримують також і серіали.

    Крім того, можна сказати, що «Золотий глобус» відкриває сезон і визначає напрямок для інших кінопремій та міжнародних конкурсів.

    США кіно серіал Twitter
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