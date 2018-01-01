Джеймс Франко став кращим комедійним актором за версією «Золотого Глобуса»

Франко отримав премію за роль у фільмі «Горе-творець»

Джеймс Франко отримав премію «Золотий глобус» як кращий комедійний актор. Про це повідомляється в офіційному Twitter премії. Франко отримав премію за роль у фільмі «Горе-творець». У цій номінації також боролися Х'ю Джекман («Найбільший шоумен»), Деніел Калуя («Геть»), Стів Карелл («Битва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джеймс Франко

Франко отримав премію за роль у фільмі «Горе-творець»

Джеймс Франко отримав премію «Золотий глобус» як кращий комедійний актор.

Про це повідомляється в офіційному Twitter премії.

Франко отримав премію за роль у фільмі «Горе-творець». У цій номінації також боролися Х'ю Джекман («Найбільший шоумен»), Деніел Калуя («Геть»), Стів Карелл («Битва статей») і Ансель Елгорт («Малюк на драйві»).

Congratulations to James Franco - Best Performance by an Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy - The Disaster Artist (@DisasterArtist) - #GoldenGlobes pic.twitter.com/ZaqXIktDkL — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 8 січня 2018 р.

Раніше повідомлялося, що кращим драматичним серіалом за версією «Золотого глобуса» став «Розповідь служниці».

Виконавиця головної ролі Елізабет Мосс також отримала «Золотий глобус» за кращу жіночу роль у драматичному серіалі.

У 2017 році серіал також отримав премію «Еммі».

Церемонія вручення премії проходить в 75-й раз.

В цьому році зірки прийшли на церемонію в чорному в знак протесту проти сексуальних домагань в кіноіндустрії.

Загалом кінопремія «Золотий глобус» вважається однією з найпрестижніших у сфері кіно і телебачення, втім, за організацією вона має свої особливості. Наприклад, на відміну від «Оскара», статуетки глобусів отримують також і серіали.

Крім того, можна сказати, що «Золотий глобус» відкриває сезон і визначає напрямок для інших кінопремій та міжнародних конкурсів.