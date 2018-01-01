Джеймс Франко став кращим комедійним актором за версією «Золотого Глобуса»
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Франко отримав премію за роль у фільмі «Горе-творець»
Джеймс Франко отримав премію «Золотий глобус» як кращий комедійний актор.
Про це повідомляється в офіційному Twitter премії.
Франко отримав премію за роль у фільмі «Горе-творець». У цій номінації також боролися Х'ю Джекман («Найбільший шоумен»), Деніел Калуя («Геть»), Стів Карелл («Битва статей») і Ансель Елгорт («Малюк на драйві»).
Congratulations to James Franco - Best Performance by an Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy - The Disaster Artist (@DisasterArtist) - #GoldenGlobes pic.twitter.com/ZaqXIktDkL— Golden Globe Awards (@goldenglobes) 8 січня 2018 р.
Раніше повідомлялося, що кращим драматичним серіалом за версією «Золотого глобуса» став «Розповідь служниці».
Виконавиця головної ролі Елізабет Мосс також отримала «Золотий глобус» за кращу жіночу роль у драматичному серіалі.
У 2017 році серіал також отримав премію «Еммі».
Церемонія вручення премії проходить в 75-й раз.
В цьому році зірки прийшли на церемонію в чорному в знак протесту проти сексуальних домагань в кіноіндустрії.
Загалом кінопремія «Золотий глобус» вважається однією з найпрестижніших у сфері кіно і телебачення, втім, за організацією вона має свої особливості. Наприклад, на відміну від «Оскара», статуетки глобусів отримують також і серіали.
Крім того, можна сказати, що «Золотий глобус» відкриває сезон і визначає напрямок для інших кінопремій та міжнародних конкурсів.