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    У Львів прибув борт із вісьмома пораненими солдатами

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    У Львів прибув борт із вісьмома пораненими солдатами
    Фото: zaxid.net

    У бійців вогневі поранення, черепно-мозкові травми та численні переломи

    У Львів із Харкова прибув борт із вісьмома українськими солдатами, пораненими у зоні проведення української воєнної Операції об’єднаних сил. Стан їх важкий і середній. У бійців вогневі поранення, черепно-мозкові травми та численні переломи, передає Радіо Свобода.

    Один поранений перебуває на апараті штучного дихання.

    Військовослужбовці отримали медичну допомогу в Харківському військовому госпіталі, а у львівському військовому шпиталі вони проходитимуть лікування і реабілітацію.

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    Сьогодні лікарі оцінять стан поранених і визначать лікування, при потребі будуть заплановані операції, повідомив представник Інформаційного агенства Міноборони України Олександр Поронюк.

    У львівському госпіталі достатньо медикаментів і засобів гігієни для поранених бійців, немає потреби у продуктах. Найбільше бійцям потрібна моральна підтримка і цікаві книжки, наголошують у шпиталі.

    Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

    За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

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    Міноборони ООН Свобода Львів військові Україна
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