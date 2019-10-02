У Станиці Луганській з українського боку завершуються підготовчі роботи для відновлення мосту



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Наразі будівельники здійснюють монтаж огорожі та настилу на обхідному мосту

Українська сторона виконала роботи з монтажу тимчасового пішохідного обхідного мосту

У Станиці Луганській з українського боку завершуються підготовчі роботи з відновлення зруйнованого мосту через річку Сіверський Донець.

Про це заявила українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК), йдеться на сторінці операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що українська сторона виконала роботи з монтажу тимчасового пішохідного обхідного мосту. Наразі будівельники здійснюють монтаж огорожі та настилу на обхідному мосту. Також здійснюються роботи з розчищення узбіч, підготовки до асфальтування дороги та будівництва автобусних зупинок.

У СЦКК зазначили, що обхідний міст буде працювати до завершення відновлювально-ремонтних робіт зруйнованої ділянки основного мосту в Станиці Луганській.

Нагадаємо, що у Станиці Луганській почали спорудження обхідного пішохідного мосту через річку Сіверський Донець. Металеві конструкції першої південної опори розпочали встановлювати 20 вересня.

Як повідомлялося, українська сторона СЦКК зафіксувала невиконання незаконними збройними формуваннями Російської Федерації зобов'язань, покладених на них у рамках розведення сил у Станиці Луганській.