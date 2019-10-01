Депутатську залу на залізничному вокзалі Києва віддали військовим (фото)



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У залі очікування створено всі умови для відпочинку українських захисників Фото: Міноборони

У Києві на залізничному вокзалі відкрили комфортну залу очікування для українських воїнів

У вівторок, 1 жовтня, на Центральному залізничному вокзалі Києва відбулося відкриття зали очікування для військовослужбовців, яку нещодавно переобладнали з депутатської зали.

У новій залі очікування створено всі умови для того, щоб українські захисники могли відпочити й привести себе в порядок. Зокрема, у приміщенні обладнано санітарні кімнати, буфет, душ, камеру схову, бібліотеку. Окрім цього, встановлено пральну машину, прасувальну дошку з праскою, крісла, телевізор, холодильник, розетки Wi-Fi, камери спостереження. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зала може одночасно приймати до 40 відвідувачів і буде повністю обслуговуватися силами Укрзалізниці спільно з громадськими активістами, волонтерськими організаціями.

«Це справді важлива подія у житті військовослужбовців, а особливо тих, які переміщаються залізничним транспортом. Саме з таких кімнат починається відчуття того, що люди, які зі зброєю в руках захищають українську незалежність і свободу нашого народу, реально потрібні державі», — зазначив начальник Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України генерал-лейтенант Олег Грунтковський.

Спільно з громадськими активістами і волонтерськими організаціями у кімнаті відпочинку забезпечуватимуть умови для психологічної реабілітації й дозвілля військових.

Зала працюватиме цілодобово, а розташована вона на першому поверсі будівлі Центрального вокзалу столиці.