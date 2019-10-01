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    Депутатську залу на залізничному вокзалі Києва віддали військовим (фото)

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    У залі очікування створено всі умови для відпочинку українських захисників - Депутатську залу на залізничному вокзалі Києва віддали військовим (фото)
    У залі очікування створено всі умови для відпочинку українських захисників
    Фото: Міноборони

    У Києві на залізничному вокзалі відкрили комфортну залу очікування для українських воїнів

    У вівторок, 1 жовтня, на Центральному залізничному вокзалі Києва відбулося відкриття зали очікування для військовослужбовців, яку нещодавно переобладнали з депутатської зали.

    У новій залі очікування створено всі умови для того, щоб українські захисники могли відпочити й привести себе в порядок. Зокрема, у приміщенні обладнано санітарні кімнати, буфет, душ, камеру схову, бібліотеку. Окрім цього, встановлено пральну машину, прасувальну дошку з праскою, крісла, телевізор, холодильник, розетки Wi-Fi, камери спостереження. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

    Зала може одночасно приймати до 40 відвідувачів і буде повністю обслуговуватися силами Укрзалізниці спільно з громадськими активістами, волонтерськими організаціями.

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    Депутатську залу на залізничному вокзалі Києва віддали військовим (фото)
    Депутатську залу на залізничному вокзалі Києва віддали військовим (фото)
    Депутатську залу на залізничному вокзалі Києва віддали військовим (фото)
    Депутатську залу на залізничному вокзалі Києва віддали військовим (фото)

    «Це справді важлива подія у житті військовослужбовців, а особливо тих, які переміщаються залізничним транспортом. Саме з таких кімнат починається відчуття того, що люди, які зі зброєю в руках захищають українську незалежність і свободу нашого народу, реально потрібні державі», — зазначив начальник Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України генерал-лейтенант Олег Грунтковський.

    Спільно з громадськими активістами і волонтерськими організаціями у кімнаті відпочинку забезпечуватимуть умови для психологічної реабілітації й дозвілля військових.

    Зала працюватиме цілодобово, а розташована вона на першому поверсі будівлі Центрального вокзалу столиці.

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