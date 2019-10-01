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    Розведення військ на Донбасі почнеться 7 жовтня - ОБСЄ

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    <p>У Мінську домовилися про розведення військ у Петрівському та Золотому</p> - Розведення військ на Донбасі почнеться 7 жовтня - ОБСЄ

    У Мінську домовилися про розведення військ у Петрівському та Золотому

    Тристоронній контактній групі вдалося визначити конкретну дату для поновлення розведення сил і засобів

    В ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    «Тристоронній контактній групі вдалося визначити конкретну дату - 7 жовтня - для поновлення розведення сил і засобів на ділянках Золоте і Петрівське», - сказав спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік.

    За його словами, і цей крок, і підписання «формули Штайнмайєра» були зроблені на вимогу Нормандської четвірки.

    Сайдік висловив сподівання, що цим ТКГ сприяє подальшій роботі в «нормандському форматі».

    Зазначимо, що під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що під час засідання тристоронньої контрактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було досягнуто домовленостей про розведення військ у Петрівському і Золотому.

    Також Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.

    Як стало відомо Главкому з власних джерел, у вівторок політичні групи погодили можливість підписання нової «дорожньої карти» щодо імплементації Мінських домовленостей. Дату зустрічі у «нормандському форматі» ще не оголошено.

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