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    У львівський госпіталь привезли 13 поранених військовослужбовців

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    <br />У львівський військовий госпіталь привезли 13 поранених і трамованих військовослужбовців - У львівський госпіталь привезли 13 поранених військовослужбовців

    У львівський військовий госпіталь привезли 13 поранених і трамованих військовослужбовців

    Один військовий перебуває в реанімації у важкому стані і потребує постійного медичного догляду

    У Львів із Харкова 2 грудня прибув військово-транспортний літак із 13 пораненими, травмованими і хворими на різні захворювання українськими військовослужбовцями, які служили на передовій на Донбасі.

    За словами представника інформаційного агентства Міністерства оборони України полковника Олександра Поронюка, першу медичну допомогу військові отримали у військовому госпіталі у Харкові. Для подальшого лікування, проведення операцій, реабілітації їх привезли у львівський госпіталь.

    Вже львівські лікарі оглянули військовослужбовців. З 13 прибулих у шести – різного ступеня вогнепальні поранення. Один військовий перебуває в реанімації у важкому стані і потребує постійного медичного догляду, решта бійців – із травмами і різними захворюваннями.

    За попередньою інформацією, медикаментами військовий госпіталь у Львові забезпечений. У разі потреби ліків чи якихось речей для вояків керівництво шпиталю попередить волонтерів, які допомагають військовослужбовцям усім необхідним.

    Як повідомлялося, у неділю, 1 грудня, російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню, зокрема із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Джерело: Радіо Свобода

    Донбас Львів літак військові госпіталь
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