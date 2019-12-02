У львівський госпіталь привезли 13 поранених військовослужбовців



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У львівський військовий госпіталь привезли 13 поранених і трамованих військовослужбовців

Один військовий перебуває в реанімації у важкому стані і потребує постійного медичного догляду

У Львів із Харкова 2 грудня прибув військово-транспортний літак із 13 пораненими, травмованими і хворими на різні захворювання українськими військовослужбовцями, які служили на передовій на Донбасі.

За словами представника інформаційного агентства Міністерства оборони України полковника Олександра Поронюка, першу медичну допомогу військові отримали у військовому госпіталі у Харкові. Для подальшого лікування, проведення операцій, реабілітації їх привезли у львівський госпіталь.

Вже львівські лікарі оглянули військовослужбовців. З 13 прибулих у шести – різного ступеня вогнепальні поранення. Один військовий перебуває в реанімації у важкому стані і потребує постійного медичного догляду, решта бійців – із травмами і різними захворюваннями.

За попередньою інформацією, медикаментами військовий госпіталь у Львові забезпечений. У разі потреби ліків чи якихось речей для вояків керівництво шпиталю попередить волонтерів, які допомагають військовослужбовцям усім необхідним.

Як повідомлялося, у неділю, 1 грудня, російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню, зокрема із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Джерело: Радіо Свобода