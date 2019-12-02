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    Зеленський порадив тим, хто почувається росіянами на Донбасі, їхати до Росії

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    <span>Володимир Зеленський переконаний, що не варто боротися за людей, які вважають себе суто росіянами</span> - Зеленський порадив тим, хто почувається росіянами на Донбасі, їхати до Росії
    Володимир Зеленський переконаний, що не варто боротися за людей, які вважають себе суто росіянами

    Президент України: говорити, що на території України я є громадянином Росії і це моя земля, – я вважаю, що це неправильно і несправедливо. Це не працює

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що за розгублених жителів окупованих нині територій Донбасу слід боротися, а проросійськи налаштовані можуть переїхати до Росії. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю виданням Spiegel, Time, Le Monde та Gazeta Wyborcza.

    «Поширюється опитування про те, що більшість людей хочуть жити в Росії. Це неправда. Я вірю і знаю, що є люди, які за Україну. Потім є ті, хто «загубився». І нарешті, є ті, хто за Росію. Ті, хто за Росію, можуть переїхати, Росія наразі роздає нелегальні російські паспорти», - заявив президент.

    Зеленський зазначив, що кожна людина має право вибирати, де хоче жити. «Але сказати, що на території України я є громадянином Росії і це моя земля, – я вважаю, що це неправильно і несправедливо. Це не працює», - наголосив він.

    Глава держави висловився також стосовно «загублених»: якщо хтось має український паспорт, а потім додатково отримує російський паспорт і отримує соціальну підтримку як звідси, так і звідти, то він заблукав.

    «Я не маю морального права «фукати». Ми повинні повернути цих людей, аби боротися за них. Але я б не боровся за людей, які вважають себе суто росіянами», - підсумував Зеленський.

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