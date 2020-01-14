У Львові лікарка не прийняла жінку, бо «треба першим пустити в кабінет чоловіка»



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Пацієнти слухняно пропустили вперед чоловіка з «пізнішим» талончиком

У Львові лікарка не прийняла жінку, яка мала талон на перший прийом зранку 14 січня, бо на Маланки «треба першим чоловіка пустити в кабінет».

Про це у розповів львівський журналіст Отар Довженко, пише 032.ua. За його словами, випадок трапився вранці 14 січня у поліклініці 4-ї міської клінічної лікарні на вул. Стецька у Львові.

«Сімейна лікарка в поліклініці щойно відмовилась приймати людину, яка мала талончик на найраніший час, бо «нам треба першим чоловіка пустити в кабінет». Пацієнти слухняно пропустили вперед чоловіка з пізнішим талончиком», – сказав Отар Довженко.

Він також додав, що не знає прізвища цієї лікарки, адже очікував у черзі під іншим кабінетом і просто став свідком цього випадку. За його словами, це була черга до кабінету №27, на дверях якого два прізвища.

До слова, українці 14 січня відзначають свято Василя. Церковні джерела характеризують його як аскета, богослова і вченого, автора кодексу чернечого життя. Також Василія Великого вважали покровителем землеробства, і саме тому цього дня основною обрядовою дією було засівання осель збіжжям.

За церковними календарем, 14-го січня також відзначають свято Обрізання Господнього. Саме тоді, згідно з церковними джерелами, за єврейським звичаєм відбувся обряд обрізання Ісуса Христа, після якого дитині й дали ім’я, провіщене ще архангелом Гавриїлом в день передання благої вісті Діві Марії, — Ісус.

І нарешті, 14 січня — також перший день Нового року за старим стилем. Переддень Нового року своєю обрядовістю нагадував переддень Різдва та в народі називався Щедрим вечором, що пов’язано зі звичаєм готувати багатий святковий стіл, який обов’язково прикрашали скоромні страви.



