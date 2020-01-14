  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Львові лікарка не прийняла жінку, бо «треба першим пустити в кабінет чоловіка»

    • Розсилка
    У Львові лікарка не прийняла жінку, бо «треба першим пустити в кабінет чоловіка»

    Пацієнти слухняно пропустили вперед чоловіка з «пізнішим» талончиком

    У Львові лікарка не прийняла жінку, яка мала талон на перший прийом зранку 14 січня, бо на Маланки «треба першим чоловіка пустити в кабінет».

    Про це у розповів львівський журналіст Отар Довженко, пише 032.ua. За його словами, випадок трапився вранці 14 січня у поліклініці 4-ї міської клінічної лікарні на вул. Стецька у Львові.

    «Сімейна лікарка в поліклініці щойно відмовилась приймати людину, яка мала талончик на найраніший час, бо «нам треба першим чоловіка пустити в кабінет». Пацієнти слухняно пропустили вперед чоловіка з пізнішим талончиком», – сказав Отар Довженко.

    Він також додав, що не знає прізвища цієї лікарки, адже очікував у черзі під іншим кабінетом і просто став свідком цього випадку. За його словами, це була черга до кабінету №27, на дверях якого два прізвища.

    До слова, українці 14 січня відзначають свято ВасиляЦерковні джерела характеризують його як аскета, богослова і вченого, автора кодексу чернечого життя. Також Василія Великого вважали покровителем землеробства, і саме тому цього дня основною обрядовою дією було засівання осель збіжжям.

    За церковними календарем, 14-го січня також відзначають свято Обрізання Господнього. Саме тоді, згідно з церковними джерелами, за єврейським звичаєм відбувся обряд обрізання Ісуса Христа, після якого дитині й дали ім’я, провіщене ще архангелом Гавриїлом в день передання благої вісті Діві Марії, — Ісус.

    І нарешті, 14 січня — також перший день Нового року за старим стилем. Переддень Нового року своєю обрядовістю нагадував переддень Різдва та в народі називався Щедрим вечором, що пов’язано зі звичаєм готувати багатий святковий стіл, який обов’язково прикрашали скоромні страви. 

     Читайте також: Старий Новий рік 2020: Що категорично заборонено робити 14 січня


    Львів лікар новорічні свята чоловік обряд традиції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ