Старий Новий рік 2020: Що категорично заборонено робити 14 січня



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14 січня має особливий, сакральний зміст. День багатий на прикмети

Старий Новий рік – цей той же Новий рік, тільки за Юліанським календарем. В основному це свято відзначають у країнах, де православні християни дотримуються старої системи літочислення.

Кажуть, що 14 січня має особливий, сакральний зміст. День багатий на прикмети, в ці 24 години можна заглянути в майбутнє і залучити в будинок достаток на весь рік. Про те, чого не можна робити на Старий Новий рік, щоб удача супроводжувала вас усі наступні 365 днів, як правильно святкувати і які прикмети актуальні в цей день, розповідає Оbozrevatel.

Як правильно зустрічати Старий Новий рік?

Головна страва на столі в Україні в цей день – кутя, але не пісна, а щедра. Всі інші страви також відрізняються від тих, що готуються на перший Святвечір.

На стіл ставлять ковбаси, м’ясо. За правилами м’ясні страви повинні бути свинячими, 14 січня протегує свині і всім, хто вирощує цих милих тварин. Крім того, на стіл ставлять вареники, млинці, пироги. Головне правило застілля на Старий Новий рік – достаток страв.

Як святкують?

В Україні в цей день прийнято збиратися всією сім’єю. Рідні просять один у одного вибачення за всі образи, нанесені в минулому році і загадують бажання.

Що святкують 13 і 14 січня за церковним календарем?

Згідно з православною традицією і звичаями предків 13 січня відзначають Маланки, а 14 січня св. Василя. Свята ці супроводжуються гуляннями, перевдяганнями і ворожіннями.

На Маланки завжди щедрують і «водять козу». Всю ніч щедрувальники ходять по домівках, співають щедрівки. У компаніях обов’язково присутня коза Маланка. На Василя з ранку засівають. Займаються цим виключно представники сильної статі. Вважається, що якщо в цей день в будинок першим увійде чоловік, рік буде вдалим.

З давніх-давен в Україні в ці дні сваталися. Наші предки вірили, що згода на шлюб дана на Маланки робить сімейний союз щасливим і міцним.

Вважалося також, що повторити спробу посвататися після отриманого «гарбуза» можна тільки раз на рік, 13 січня.

Чого не можна робити на Старий Новий рік?

У кожного свята і свої табу, те, чого в жодному разі не можна робити в цей день

Старий Новий рік не виняток. 13 і 14 січня суворо заборонено:

Давати гроші засівальникам, оскільки так можна віддати і благополуччя з дому. Не рекомендується і давати в цей день у борг;

Не можна ні на кого ображатися і згадувати образи;

Слід уникати на Старий Новий рік дрібних грошей і краще відкласти вирішення фінансових проблем.

А ще не вимовляйте в цей день слово тринадцять, не рахуйте до тринадцяти і не виносьте з дому сміття.

Нагадаємо, пункти прийому ялинок у Києві працюватимуть до кінця січня.