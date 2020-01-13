Маланки й Василя. Етнографи розкажуть про традиції та обряди святкування



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Фольклористи порадять що готувати на святковий стіл та розкажуть про регіональні особливості святкування Маланки

У понеділок, 13 січня, об 11:00 у прес-центрі ІА «Главком» відбудеться пресконференція на тему: «Різдвяні свята: український вимір».

Запрошені гості: Ірина Барамба, Центр фольклору та етнографії, гурт «GG ГуляйГород»; Володимир Щибря, директор Центру фольклору та етнографії ІФ КНУ імені Тараса Шевченка.

Учасники пресконференції розкажуть про різдвяні свята – Маланки й Василя, які традиції та обряди святкування українців, що готувати на святковий стіл; які регіональні особливості святкування Маланки.

«Маланка» – народне дійство, що прийшло до нас з глибокої давнини, і покликане виконувати магічно - заклинальну функцію – відганяти злих духів і забезпечити людям врожай та здоров’я. Святий

Василій Великий вважався покровителем землеробства, обрядодії цього дня носять аграрно - магічний характер.

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