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    Маланки й Василя. Етнографи розкажуть про традиції та обряди святкування

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    Маланки й Василя. Етнографи розкажуть про традиції та обряди святкування

    Фольклористи порадять що готувати на святковий стіл та розкажуть про регіональні особливості святкування Маланки

    У понеділок, 13 січня, об 11:00 у прес-центрі ІА «Главком» відбудеться пресконференція на тему: «Різдвяні свята: український вимір».

    Запрошені гості: Ірина Барамба, Центр фольклору та етнографії, гурт «GG ГуляйГород»; Володимир Щибря, директор Центру фольклору та етнографії ІФ КНУ імені Тараса Шевченка.

    Учасники пресконференції розкажуть про різдвяні свята – Маланки й Василя, які традиції та обряди святкування українців, що готувати на святковий стіл; які регіональні особливості святкування Маланки.

    «Маланка» – народне дійство, що прийшло до нас з глибокої давнини, і покликане виконувати магічно - заклинальну функцію – відганяти злих духів і забезпечити людям врожай та здоров’я. Святий
    Василій Великий вважався покровителем землеробства, обрядодії цього дня носять аграрно - магічний характер.

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