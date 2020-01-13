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    Сьогодні – Щедрий вечір та свято Маланки: традиції і прикмети

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    Звечора і до півночі дівчата-підлітки поодинці чи гуртом оббігають сусідів, щоб защедрувати - Сьогодні – Щедрий вечір та свято Маланки: традиції і прикмети
    Звечора і до півночі дівчата-підлітки поодинці чи гуртом оббігають сусідів, щоб защедрувати

    У понеділок, 13 січня українці відзначають свято Маланки і влаштовують сімейну вечерю в Щедрий вечір

    З 13 на 14 січня українці зустрічають Старий Новий рік, або Щедрий вечір. Зранку хазяйки починають готувати щедру кутю. На відміну від багатої, її заправляють маком і медом. Її ставлять на покуті. Крім того, печуть млинці, готують пироги та вареники з сиром, щоб обдаровувати щедрувальників та посівальників.

    Звечора і до півночі щедрувальники обходять оселі. За давньою традицією, новорічні обходи маланкарів, як і різдвяних колядників, відбуваються після заходу Сонця, тобто тоді, коли володарює усяка нечиста сила. Дівчата-підлітки поодинці чи гуртом оббігають сусідів, щоб защедрувати.

    На Маланки ходять також і хлопці. Вони «водять Маланку». Хлопці в масках висловлюють добрі побажання, веселять піснями, танцями, жартівливими сценками. Один з них, зазвичай, перевдягнений в жіноче вбрання і його називають Маланкою.

    За давнім звичаєм перебрані, закінчивши ритуальний обхід, вранці йшли на роздоріжжя палити «Дідуха», — снопи, соломи, що стояли на покуті від Святого вечора до Нового року, потім стрибали через багаття. Це мало очистити від спілкування з нечистою силою.

    А наступного дня, коли починає світати, йдуть посівати зерном. Зерно беруть у рукавицю або в торбину. Спочатку йдуть до хрещених батьків та інших родичів і близьких.

    Перший посівальник на Новий рік приносить до хати щастя. За народним віруванням, дівчата щастя не приносять — тільки хлопці, а тому посівати дівчатам не годиться.

    Прикмети на Щедрий вечір:

    • якщо ніч проти Нового року тиха і ясна, буде щасливий рік не тільки для людей, а й для худоби;
    • якщо сонце високо зійде, увесь рік буде щасливим, а особливо добрим буде врожай садовини;
    • якщо іній рясно вкриває всі дерева, буде врожай на зернові та гарний медозбір;
    • якщо падає м'який сніг, — на врожай, а коли тепло, то літо буде дощовим;
    • який перший день у Новому році, то й рік буде такий;
    • якщо на Меланії відлига, то чекали теплого літа
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