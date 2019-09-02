У Львові школяр жбурнув каменюкою в польського дипломата



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Львівський школяр влучив каменем в представника польського консульства

Мер Львова вимагає від силовиків області негайно відреагувати на подію

Під час урочистостей до Дня знань у львівській школі №24 імені Марії Конопницької підліток влучив каменем в представника польського консульства, повідомляє прес-служба Львівської міськради.

«Мерія Львова вимагає негайної реакції правоохоронців на спроби провокацій в школі № 24 імені Марії Конопницької. Під час урочистих заходів в школі невідомі особи із сусіднього будинку кинули невідомі речі, ймовірно - камені. Ніхто не постраждав».

Видання Zaxid.net зазначає, що камінь кинув підліток і влучив в представника польського консульства. Також з вікна сусіднього будинку у двір школи кинули дитячу іграшку - слайм.

Мер Львова Андрій Садовий вимагає негайної реакції правоохоронних органів і покарання винних. Садовий зателефонував керівнику управління СБУ у Львівській області та в.о. начальника управління поліції з вимогою негайно відреагувати на подію.

«Зараз, спільно з правоохоронцями, проводиться обстеження району, з метою пошуку порушників правопорядку. Ці люди повинні бути знайдені і притягнуті до відповідальності», - повідомив львівський градоначальник.

Пізніше він повідомив, що кинули «якусь гумову дитячу річ».

«Мені зателефонував в.о. керівника поліції і сказав, що це кинули якусь гумову дитячу річ. Хтось каже, що кинули камені. Ми зараз це перевіряємо. Ніхто не постраждав, але галасу багато. Треба досліджувати, що саме це було», - сказав Садовий.

За словами директора школи Луції Ковальської, у двір школи під час лінійки кинули щонайменше два камені.

«Я написала заяву в правоохоронні органи щодо цього інциденту. За 20 років, які я тут працюю, ніколи такого не було», - повідомила Ковальська.

Школа розташована в центрі Львова. Це одна з двох львівських шкіл, де навчання ведеться польською мовою.