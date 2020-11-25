Нема грошей. У Львові суд відмовився попереджати учасників справ про дати засідань

У 2020 році державним бюджетом виділено на потреби судів втричі менше коштів, ніж минулого року

Коштів на марки не має, - повідомили у суді

У Львові Личаківський районний суд попередив, що через відсутність фінансування не зможе надсилати судові повістки учасникам справ. Про це йдеться на сторінці суду у Facebook.

Також суд повідомив, що не має можливості скеровувати учасникам судових процесів поштою копії судових рішень.

«Коштів на марки не має», ─ інформують у суді.

Користувачі соцмереж жартують: «Про що свідчить це повідомлення? Це ознака судової реформи, успіхів в економіці чи просто діджиталізація?»

До відома, у червні на засіданні Ради суддів України обговорювалося питання нестачі коштів українському судочинству на такі банальні речі, як закупівля марок, прибирання приміщень, придбання паперу і т.д.

Торік на базові потреби забезпечення функціонування судів було витрачено 1,159 млрд гривень, натомість на 2020 рік державним бюджетом виділено на потреби судів 440 млн гривень, тобто майже втричі менше, ніж було витрачено торік.