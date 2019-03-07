У Львові суд засудив чотирьох колишніх поліцейських до ув'язнення за тортури



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Суд засудив трьох підсудних до п'яти років позбавлення волі, а ще одного - до трьох років

Шевченківський районний суд Львова засудив до тюремного ув'язнення за тортури і перевищення влади чотирьох колишніх співробітників поліції. Про це повідомляє у четвер, 7 березня, прес-служба прокуратури Львівської області.

Суд засудив трьох підсудних до п'яти років позбавлення волі, а ще одного - до трьох років позбавлення волі, визнавши їх винними у скоєнні злочинів, передбачених ст.127 (катування) та ст.365 (перевищення влади або службових повноважень співробітником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Згідно з повідомленням, поліцейські протягом грудня 2011 року незаконно утримували 32-річного жителя Львова і катували його.

Катування та жорстоке поводження поліцейськими з підозрюваними є системним явищем. Найпоширенішими є випадки побиття, інколи поліцейські вдаються до більш жорсткого поводження - застосовують увімкнену праску та електрострум або одягають поліетиленовий пакет на голову підозрюваному. Головною причиною такого поводження поліцейськими є отримання зізнання у вчиненні злочину. Про це розповів Юрій Бєлоусов, виконавчий директор експертного центру з прав людини, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком»

На думку експерта, однією з основних причин існування жорстокого поводження є безкарність правоохоронців за такі випадки. Аби виправити ситуацію, потрібно внести зміни до кримінального законодавства, зокрема в статтю 127 Кримінального кодексу.