У Львові в смітнику знайшли ледь живу величезну ігуану

Ящірку прихистили у зооцентрі дитячого клубу, вона досі налякана, але вже в теплі та доглянута

У Львові біля смітника у дворі багатоповерхівки знайшли самотню екзотичну тварину. Люди, які першими побачили ящірку, не розгубилися і швидко відвезли її в зооцентр. Марія Петришин зізнається, хоч і не знала спочатку, з якого боку підійти до тварини, лишити її на снігу не наважилася, йдеться в сюжеті ТСН. «Небезпека полягала в тому,



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Ящірку прихистили у зооцентрі дитячого клубу, вона досі налякана, але вже в теплі та доглянута

У Львові біля смітника у дворі багатоповерхівки знайшли самотню екзотичну тварину. Люди, які першими побачили ящірку, не розгубилися і швидко відвезли її в зооцентр.

Марія Петришин зізнається, хоч і не знала спочатку, з якого боку підійти до тварини, лишити її на снігу не наважилася, йдеться в сюжеті ТСН.

«Небезпека полягала в тому, якщо б її не зауважити, її можна було б переїхати колесами. Чесно – я боялася. Але вона настільки була скована, лапки були скручені, вона практично не подавала ознак життя. Обклали пляшками з гарячою водою, принесли коцики», - розповіла рятівниця ігуани.

Ящірку прихистили у зооцентрі дитячого клубу, вона досі налякана, але вже в теплі та доглянута.

«Ми її підселили до нашої ящірки. Вони вже потоваришували. Маємо всі умови для того, щоб тваринка в нас жила. Вона потребує стабільної температури, певної вологості повітря, раціону по харчуванню», - пояснила представник клубу Уляна Копцюх. Те, що ігуана вижила, ветеринари вважають дивом, бо тварина провела на холоді близько години, а цього достатньо, щоб теплолюбива ящірка замерзла до смерті.

«Чудо, що вона, перебуваючи досить тривалий час на снігу, залишилася живою. Оскільки це південно-американська тварина, треба проводити спостереження і дослідження, чи не отримала захворювання», - пояснив зоолог Ігор Антахович.

Спочатку зоозахисники вирішили, що ящірку просто викинули на мороз, але згодом знайшлася власниця ігуани. Виявилося, що та втекла, коли господиня прибирала у тераріумі, а 4-річний «Дракон» повзав по квартирі.

«Балкон був відкритий, і власне, тут на снігу були відбитки лапок. Я зрозуміла, шо він вискочив через балкон, шукала в підвалі кілька годин, по деревах, по гілках, вже за кульочками, які шелестіли на деревах, я ледве не побігла», - розповіла Антоніна Штабалюк.

Жінка каже, що вдячна людям, які врятували її ігуану, але забирати додому ящірку не захотіла, бо зоологи переконали її, що під їхнім наглядом «Дракону» житиметься краще і він перестане рватися на волю.