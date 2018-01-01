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    Лось підбив вертоліт у США

    Чоловіки хотіли зловити лося, але він був проти
    В американському штаті Юта вертоліт розбився через те, що лось зачепив його рульовий гвинт. Про це повідомляє місцевий телеканал KUTV. Як зазначається, на борту вертольота знаходилися дві людини. Вони мали намір зловити лося, виконуючи завдання місцевого управління ресурсів дикої природи. Приблизно на висоті трьох метрів над землею один з
    • Сьогодні, 08:58
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    Чоловіки хотіли зловити лося, але він був проти

    В американському штаті Юта вертоліт розбився через те, що лось зачепив його рульовий гвинт. Про це повідомляє місцевий телеканал KUTV.

    Як зазначається, на борту вертольота знаходилися дві людини. Вони мали намір зловити лося, виконуючи завдання місцевого управління ресурсів дикої природи.

    Приблизно на висоті трьох метрів над землею один з чоловіків вистрілив у лося сіткою з рушниці. Однак це не зупинило тварину, і лось зміг зачепити рульовмй гвинт вертольота.

    Після цього вертоліт зазнав аварії. Відзначається, що обидва чоловіки вижили і відбулися подряпинами. Тварина загинула.

    США вертоліт тварини аварія Twitter
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