У Львові з Пагорба Слави викрали барельєф



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За словами директора «Личаківського цвинтара» Михайла Нагая, вночі викрадено плоский барельєф з надгробної плити Миколи Кузнецова

У Львові сьогодні вночі було викрадено бронзовий барельєф з гранітної надгробної плити на Пагорбі Слави. Про це повідомили у прес службі Львівської міської ради.

«На Пагорбі Слави сьогодні вночі викрадено плоский барельєф з надгробної плити Миколи Кузнецова. Швидше було викрадено пластину з написом імені і прізвища», − повідомив Михайло Нагай, директор ЛКП «Музей «Личаківський цвинтар».

За його словами, це не перший випадок крадіжок елементів з Пагорба Слави, оскільки меморіал є відкритим комплексом в парку, і туди є вільний доступ. На місце події викликано поліцію.

Поліція розшукує осіб, причетних до викрадення барельєфу.

Фото: city-adm.lviv.ua

Пагорб Слави − меморіал на честь воїнів, що загинули в роки Першої світової війни (у 1914−1915 роках) у Галичині, і на честь радянських воїнів, що брали участь у боях за Львів з німецькими військами у 1944 році під час радянсько-німецької війни. Знаходиться в східній частині Львова на початку вулиці Пасічна, є адміністративною частиною музею-заповідника «Личаківський цвинтар».

Загальна площа 0,76 га, пам'ятник садово-паркового мистецтва (з 1984 р). Об'єкт має статус національного (з 2002 року).

Нагадаємо, у середині лютого у Києві невідомі пошкодили пам’ятник засновникам Києва - братам Кию, Щеку та Хориву і їхній сестрі Либіді. «Невідомі зловмисники пограбували основу пам'ятника, яка зроблена у вигляді трьох великих хвиль. З однієї з них вандали обдерли близько квадратного метра мідної обшивки і тепер в цьому місці зяє бетон», - йшлося у повідомленні спільноти «Типичный Киев».