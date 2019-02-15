  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Невідомі обмалювали фарбою пам’ятник воїнам АТО у Києві (фото)

    • Розсилка
    Пам'ятник воїнам АТО спаплюжено - Невідомі обмалювали фарбою пам’ятник воїнам АТО у Києві (фото)
    Пам'ятник воїнам АТО спаплюжено
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці кваліфікують дії правопорушників як хуліганство

    Невідомі розмалювали фарбою пам’ятник воїнам АТО на вулиці Леся Курбаса у Києві. Повідомлення про злочин надійшов до чергової частини територіального управління поліції.

    Слідчо-оперативна група, яка прибула на виклик, провела огляд місця події. Правоохоронці встановлюють свідків та очевидців події, а також розшукують осіб, причетних до вчинення правопорушення, повідомляє прес-служба поліції Києва. 

    За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає до п'яти років  обмеження волі. 

    Читайте також

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Невідомі обмалювали фарбою пам’ятник воїнам АТО у Києві (фото)
    Невідомі обмалювали фарбою пам’ятник воїнам АТО у Києві (фото)

    Нагадаємо, у столиці невідомі пошкодили пам’ятник засновникам Києва  – братам Кию, Щеку та Хориву і їхній сестрі Либіді.

    Читайте також
    Київ кримінал вандалізм учасники АТО поліція пам'ятник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ