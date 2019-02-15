Невідомі обмалювали фарбою пам’ятник воїнам АТО у Києві (фото)



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Пам'ятник воїнам АТО спаплюжено Фото: Нацполіція

Правоохоронці кваліфікують дії правопорушників як хуліганство

Невідомі розмалювали фарбою пам’ятник воїнам АТО на вулиці Леся Курбаса у Києві. Повідомлення про злочин надійшов до чергової частини територіального управління поліції.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на виклик, провела огляд місця події. Правоохоронці встановлюють свідків та очевидців події, а також розшукують осіб, причетних до вчинення правопорушення, повідомляє прес-служба поліції Києва.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі.

Нагадаємо, у столиці невідомі пошкодили пам’ятник засновникам Києва – братам Кию, Щеку та Хориву і їхній сестрі Либіді.