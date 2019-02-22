У Любліні побудують пам'ятник українському священику Омеляну Ковчу



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Фото: Інститут національної пам'яті

Під час Другої світової війни він рятував євреїв від загибелі

У Любліні на території колишнього концтабору в Майданеку побудують пам'ятник українському греко-католицькому священику Омеляну Ковчу. Про це повідомила газета об'єднання українців у Польщі «Наше слово».

Рік тому міськрада Любліна одностайно схвалила будівництво пам'ятника, який буде створено з ініціативи Люблінського фонду духовної культури пограниччя. Отець Koвч є символом примирення і згоди між людьми.

Виготовленням пам'ятника займається київський скульптор Олександр Дяченко. На пам'ятнику буде напис, де польською, українською мовами та івритом цитуватиметься фрагмент листа о. Ковча до сім'ї, в якому священик попросив не докладати жодних зусиль, щоб звільнити його з концтабору:

«Тут ми всі рівні: поляки, євреї, українці, росіяни, латиші та естонці. Я єдиний священик серед них. Я навіть не можу собі уявити, як вони будуть тут без мене. Тут я бачу Бога, який однаковий для всіх нас, незалежно від наших релігійних відмінностей. Можливо, наші церкви різні, але один і той самий Великий і Всемогутній Бог веде нас. Коли я молюся, кожен теж молиться... Вони вмирають по-різному, і я допомагаю їм пройти цей маленький місточок до вічності».

Омелян Ковч народився 1884 року в прикарпатському селі, помер у березні 1944 року в Майданеку. У 1919-1921 роках він служив капеланом в Українській Галицькій армії. З початку Другої світової війни виступав проти переслідування людей різних національностей, у тому числі хрестив і рятував євреїв, відвідував їх у гетто і заборонив своїм парафіянам брати участь в антиєврейських діях.

Ковча заарештували і ув'язнили в січні 1943 року, потім відправили до концентраційного табору Майданек. Ковч помер від флегмони ноги, що призвела до серцевої недостатності.

27 червня 2001 року в Львові Папа Римський Іванн Павло II проголосив його блаженним мучеником разом з іншими мучениками греко-католицької церкви.