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    Новини

    Вандали спаплюжили пам’ятник засновникам Києва (фото)

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    Вандали спаплюжили пам’ятник засновникам Києва (фото)
    Фото: Типичный Киев, Facebook

    Невідомі обдерли мідну обшивку з основи пам'ятника

    У столиці невідомі пошкодили пам’ятник засновникам Києва - братам Кию, Щеку та Хориву і їхній сестрі Либіді.

    Про це повідомляється на сторінці спільноти «Типичный Киев» у Facebook.

    «Невідомі зловмисники пограбували основу пам'ятника, яка зроблена у вигляді трьох великих хвиль. З однієї з них вандали обдерли близько квадратного метра мідної обшивки і тепер в цьому місці зяє бетон», - йдеться в повідомленні.

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    Вандали спаплюжили пам’ятник засновникам Києва (фото)
    Вандали спаплюжили пам’ятник засновникам Києва (фото)
    Вандали спаплюжили пам’ятник засновникам Києва (фото)
    Фото: Типичный Киев, Facebook

    Нагадаємо, на початку вересня 2018 року міні-скульптурка київського торта постраждала від рук вандалів.

    Бронзову скульптуру «Київський слоник», що була встановлена у кінці вересня біля Арки Дружби народів, вкрали невідомі.

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