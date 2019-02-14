Вандали спаплюжили пам’ятник засновникам Києва (фото)



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Фото: Типичный Киев, Facebook

Невідомі обдерли мідну обшивку з основи пам'ятника

У столиці невідомі пошкодили пам’ятник засновникам Києва - братам Кию, Щеку та Хориву і їхній сестрі Либіді.

Про це повідомляється на сторінці спільноти «Типичный Киев» у Facebook.

«Невідомі зловмисники пограбували основу пам'ятника, яка зроблена у вигляді трьох великих хвиль. З однієї з них вандали обдерли близько квадратного метра мідної обшивки і тепер в цьому місці зяє бетон», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку вересня 2018 року міні-скульптурка київського торта постраждала від рук вандалів.

Бронзову скульптуру «Київський слоник», що була встановлена у кінці вересня біля Арки Дружби народів, вкрали невідомі.