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    Українська авіакомпанія скасовує рейси з Києва до Одеси і Львова

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    Українська авіакомпанія скасовує рейси з Києва до Одеси і Львова

    «Мотор Січ» зосередиться на польотах із Запоріжжя до Києва і Мінська

    Авіакомпанія «Мотор Січ» скасовує більшість рейсів з Києва до Одеси та Львова.

    Про це повідомляється на сторінці авіакомпанії у Facebook.

    Зазначається, що «Мотор Січ» зосередиться на польотах з Міжнародного аеропорту «Запоріжжя» до Києва і Мінська.

    До Києва буде два рейси на день, а до Мінська – чотири на тиждень.

    Докладний реліз про зміну розкладу буде опублікований найближчим часом на сайті авіакомпанії і на офіційних сторінках в соціальних мережах.

    Раніше «Мотор Січ» анонсувала відкриття з 1 вересня двох міжнародних рейсів з Дніпра в Мінськ і Бургас.

    До слова, українські авіакомпанії виконали без затримок 86,2% з 5122 рейсів з аеропортів України у вересні 2019 року, тоді як у іноземних авіаперевізників показник склав 83,9% при кількості вильотів 3251. 

    Серед українських авіакомпаній найбільш пунктуальною у вересні 2019 року з результатом 95,8% стала «Мотор Січ», друге місце посіла «Роза Вітрів» з показником 93,8%, а замкнула трійку лідерів YanAir, що виконала без затримок 91,1% рейсів .

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