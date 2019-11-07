Українська авіакомпанія скасовує рейси з Києва до Одеси і Львова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Мотор Січ» зосередиться на польотах із Запоріжжя до Києва і Мінська

Авіакомпанія «Мотор Січ» скасовує більшість рейсів з Києва до Одеси та Львова.

Про це повідомляється на сторінці авіакомпанії у Facebook.

Зазначається, що «Мотор Січ» зосередиться на польотах з Міжнародного аеропорту «Запоріжжя» до Києва і Мінська.

До Києва буде два рейси на день, а до Мінська – чотири на тиждень.

Докладний реліз про зміну розкладу буде опублікований найближчим часом на сайті авіакомпанії і на офіційних сторінках в соціальних мережах.

Раніше «Мотор Січ» анонсувала відкриття з 1 вересня двох міжнародних рейсів з Дніпра в Мінськ і Бургас.

До слова, українські авіакомпанії виконали без затримок 86,2% з 5122 рейсів з аеропортів України у вересні 2019 року, тоді як у іноземних авіаперевізників показник склав 83,9% при кількості вильотів 3251.

Серед українських авіакомпаній найбільш пунктуальною у вересні 2019 року з результатом 95,8% стала «Мотор Січ», друге місце посіла «Роза Вітрів» з показником 93,8%, а замкнула трійку лідерів YanAir, що виконала без затримок 91,1% рейсів .