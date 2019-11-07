Російські фанати влаштували погром в Будапешті: відео



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В Будапешті сталася серія бійок між ультра

Фанати московського ЦСКА влаштували безлади в Будапешті перед матчем Ліги Європи з угорським «Ференцварош».

Про це повідомляє Telegram-канал «Експорт».

Джерело зазначає, що в місті сталася серія бійок між ультрас, причому на підмогу росіянам прибули групи з Польщі, Болгарії та Сербії.

У столиці Угорщини в посиленому режимі працює поліція, було обмежено рух наземного транспорту.

Беспорядки в метро Будапешта перед матчем «Ференцварош» — ЦСКА pic.twitter.com/N4tVMlCUup — SPORT24.ru (@sport24_ru) 7 листопада 2019 р.

Матч відбудеться 7 листопада в 23:00 за московським часом. Команди вже зустрічалися на груповому етапі Ліги Європи - в Москві сильнішим виявився «Ференцварош».

Після трьох турів ЦСКА займає останнє місце в групі H, не набравши жодного очка. Перше місце займає «Еспаньол» з сімома очками, друге - «Лудогорец» (шість очок), третє - «Ференцварош» (чотири очки).