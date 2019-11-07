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    Російські фанати влаштували погром в Будапешті: відео

    • Розсилка
    Російські фанати влаштували погром в Будапешті: відео

    В Будапешті сталася серія бійок між ультра

    Фанати московського ЦСКА влаштували безлади в Будапешті перед матчем Ліги Європи з угорським «Ференцварош».

    Про це повідомляє Telegram-канал «Експорт».

    Джерело зазначає, що в місті сталася серія бійок між ультрас, причому на підмогу росіянам прибули групи з Польщі, Болгарії та Сербії.

    У столиці Угорщини в посиленому режимі працює поліція, було обмежено рух наземного транспорту.

    Матч відбудеться 7 листопада в 23:00 за московським часом. Команди вже зустрічалися на груповому етапі Ліги Європи - в Москві сильнішим виявився «Ференцварош». 

    Після трьох турів ЦСКА займає останнє місце в групі H, не набравши жодного очка. Перше місце займає «Еспаньол» з сімома очками, друге - «Лудогорец» (шість очок), третє - «Ференцварош» (чотири очки).

    метро експорт фанати Угорщина ультрас Twitter поліція
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