У Марокко 14 поліцейських постраждали внаслідок безладів на футбольному матчі (відео)
- Сьогодні, 08:35
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Близько 65 осіб було затримано після заворушень
Матч чемпіонату Марокко між «Кавкабом» та «Раджою» (0:3) був затьмарений масовими заворушеннями на трибунах.
Про це повідомляє «Спорт-Экспресс» з посиланням на France Football.
Понад дві тисячі крісел були вирвані, 14 поліцейських постраждали, близько 65 осіб було затримано.
Арбітр змушений був перервати зустріч на 6 хвилин.
Клуб «Раджа» був оштрафований на 50 тисяч дірхамів (приблизно 4500 євро) та проведе два найближчі домашні матчі без глядачів.
Марокко претендує на проведення ЧС-2026, й інцидент, за версією видання, може позначитися на перспективах країни у боротьбі за турнір.