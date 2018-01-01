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    У Марокко 14 поліцейських постраждали внаслідок безладів на футбольному матчі (відео)

    Близько 65 осіб було затримано після заворушень
    Матч чемпіонату Марокко між «Кавкабом» та «Раджою» (0:3) був затьмарений масовими заворушеннями на трибунах. Про це повідомляє «Спорт-Экспресс» з посиланням на France Football. Понад дві тисячі крісел були вирвані, 14 поліцейських постраждали, близько 65 осіб було затримано. Арбітр змушений був перервати
    • Сьогодні, 08:35
    • Розсилка

    Близько 65 осіб було затримано після заворушень

    Матч чемпіонату Марокко між «Кавкабом» та «Раджою» (0:3) був затьмарений масовими заворушеннями на трибунах.

    Про це повідомляє «Спорт-Экспресс» з посиланням на France Football.

    Понад дві тисячі крісел були вирвані, 14 поліцейських постраждали, близько 65 осіб було затримано.

    Арбітр змушений був перервати зустріч на 6 хвилин.

    Клуб «Раджа» був оштрафований на 50 тисяч дірхамів (приблизно 4500 євро) та проведе два найближчі домашні матчі без глядачів.

    Марокко претендує на проведення ЧС-2026, й інцидент, за версією видання, може позначитися на перспективах країни у боротьбі за турнір.

    фанати бійка поліція
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