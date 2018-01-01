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    У Львові зобов'язали підприємців вести діяльність українською мовою

    Документом також зобов'язує усі вивіски, плакати, афіші, повідомлення та цінники у Львові виконувати державною мовою
    Львівська міськрада рекомендує закладам харчування та обслуговування надавати послуги українською мовою, а також англійською мовою. Про це йдеться у повідомленні Львівської міськради. Депутати підтримали ухвалу «Про регулювання мови обслуговування громадян у сфері надання послуг, торгівлі та здійснення інформування про товари та послуги у
    • Сьогодні, 01:37
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    Документом також зобов'язує усі вивіски, плакати, афіші, повідомлення та цінники у Львові виконувати державною мовою

    Львівська міськрада рекомендує закладам харчування та обслуговування надавати послуги українською мовою, а також англійською мовою.

    Про це йдеться у повідомленні Львівської міськради.

    Депутати підтримали ухвалу «Про регулювання мови обслуговування громадян у сфері надання послуг, торгівлі та здійснення інформування про товари та послуги у м. Львові».

    Ухвала передбачає, що у Львові мовою спілкування, діловодства і ведення документації органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності є державна мова.

    Документом також зобов'язує усі вивіски, плакати, афіші, повідомлення та цінники у Львові виконувати державною мовою.

    Наголошується, що у місті у всіх сферах обслуговування громадян вживається державна мова.

    «У всіх закладах сфери громадського харчування, торгівлі, обслуговування обов’язковою є наявність переліків товарів і послуг, у тому числі меню, прейскурантів цін, інформаційних буклетів, брошур та інших засобів надання/розміщення інформації, виконаних державною мовою», — йдеться у повідомленні.

    міськрада Львів мова самоврядування
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