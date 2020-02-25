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    У Маріуполі київські поліцейські влаштували ДТП: є потерпілий

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    У Маріуполі столичні поліцейські влаштували ДТП з потерпілим - У Маріуполі київські поліцейські влаштували ДТП: є потерпілий
    У Маріуполі столичні поліцейські влаштували ДТП з потерпілим
    Фото: ДБР

    ДБР розпочало розслідування щодо ДТП

    В Маріуполі вранці 25 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода за участю співробітників патрульної поліції Києва і ще одним автомобілем, в результаті чого одна людина постраждала.

    Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

    Як зазначили в Бюро, ДБР розпочало досудове розслідування за фактом ДТП.

    «За попередньою інформацією, співробітник управління патрульної поліції в місті Києві, перебуваючи за кермом службового автомобіля марки Volkswagen Crafter, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілем Volkswagen Touareg. В результаті ДТП пасажирка автомобіля Volkswagen Crafter отримала тілесні ушкодження», - повідомили в ДБР.

    За даним фактом відкрито справу за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

    Наразі проводяться першочергові слідчі дії.

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    У Маріуполі київські поліцейські влаштували ДТП: є потерпілий
    У Маріуполі київські поліцейські влаштували ДТП: є потерпілий
    У Маріуполі київські поліцейські влаштували ДТП: є потерпілий
    У Маріуполі київські поліцейські влаштували ДТП: є потерпілий
    Фото: ДБР

    Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Донецької області.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

    До слова. у Кременчуці на Полтавщині патрульний заснув за кермом поліцейського авто і врізався у тролейбус. Під час ДТП двоє правоохоронців отримали травми, їх госпіталізували.

    Маріуполь прокуратура ДТП Донеччина арешт розслідування Державне бюро розслідувань
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