Сутички в Нових Санжарах: поліція уточнила інформацію про міру запобіжного заходу учасникам заворушень



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Сутички в Нових Санжарах сталися ввечері 20 лютого

Поліція подала клопотання до суду про утримання під вартою підозрюваних

На даний момент Октябрський районний суд Полтави ще не прийняв рішення про обрання запобіжного заходу підозрюваним у заворушеннях у Нових Санжарах. Про це повідомив представник поліції в Полтавській області Юрій Сулаєв.

За його словами, поліція подала клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

«Слідство подало клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. За дум особам суд розглядає клопотання сьогодні, за двома завтра», - заявив Юрій Сулаєв.

Нагадаємо, раніше в поліції повідомили, що 25 лютого Октябрський суд Полтави обрав запобіжний захід чотирьом учасникам акції протесту в Нових Санжарах. Повідомлялося, що їх взяли під варту на 60 діб.

Також у поліції повідомили, що на даний момент про підозру повідомили шістьом учасникам заворушень у Нових Санжарах. Підозри повідомлені за статтями про масові заворушення і заподіянні поліцейському тілесних ушкоджень.

Напередодні одного з учасників акцій протесту в Нових Санжарах відправили під домашній арешт.

Як повідомляв «Главком», 20 лютого транспорт із евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом із палаючими шинами та барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.

Згодом поліція відкрила п’ять кримінальних проваджень через сутички у Нових Санжарах.

Джерело: РБК-Україна