Колишній головний тюремник Росії застрелився в залі суду
Російські правоохоронці з'ясовують, як підсудний зміг пронести до суду зброю
Колишнього очільника управління автотранспорту Федеральної служби виконання покарань РФ Віктора Свиридова звинувачували у вимаганні 10 млн рублів.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Колишній очільник одного з управлінь Федеральної служби виконання покарань РФ Віктор Свиридов застрелився з накгородної зброї в Чертанівському суді Москви під час оголошення вироку у справі про вимагання.
Встановлюються обставини, при яких Свиридову вдалося пронести нагородну зброю в будівлю суду. На місці працюють співробітники поліції і Слідчого комітету.
Його звинувачували у вимаганні 10 млн рублів. До вироку Свиридов був під підпискою про невиїзд. За даними російських медіа, його засудили до трьох років колонії суворого режиму.
Російський РБК повідомляє, що раніше Свиридов в коментарі їх виданню заявляв про те, що страждав невиліковним онкологічним захворюванням.