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    Колишній головний тюремник Росії застрелився в залі суду

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    Віктора Свиридова&nbsp;звинувачували у вимаганні 10 млн рублів - Колишній головний тюремник Росії застрелився в залі суду
    Віктора Свиридова звинувачували у вимаганні 10 млн рублів

    Російські правоохоронці з'ясовують, як підсудний зміг пронести до суду зброю

    Колишнього очільника управління автотранспорту Федеральної служби виконання покарань РФ Віктора Свиридова звинувачували у вимаганні 10 млн рублів.

    Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Колишній очільник одного з управлінь Федеральної служби виконання покарань РФ Віктор Свиридов застрелився з накгородної зброї в Чертанівському суді Москви під час оголошення вироку у справі про вимагання.

    Встановлюються обставини, при яких Свиридову вдалося пронести нагородну зброю в будівлю суду. На місці працюють співробітники поліції і Слідчого комітету.

    Його звинувачували у вимаганні 10 млн рублів. До вироку Свиридов був під підпискою про невиїзд. За даними російських медіа, його засудили до трьох років колонії суворого режиму.

    Російський РБК повідомляє, що раніше Свиридов в коментарі їх виданню заявляв про те, що страждав невиліковним онкологічним захворюванням.

     

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