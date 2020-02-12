Колишній головний тюремник Росії застрелився в залі суду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктора Свиридова звинувачували у вимаганні 10 млн рублів

Російські правоохоронці з'ясовують, як підсудний зміг пронести до суду зброю

Колишнього очільника управління автотранспорту Федеральної служби виконання покарань РФ Віктора Свиридова звинувачували у вимаганні 10 млн рублів.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Колишній очільник одного з управлінь Федеральної служби виконання покарань РФ Віктор Свиридов застрелився з накгородної зброї в Чертанівському суді Москви під час оголошення вироку у справі про вимагання.

Встановлюються обставини, при яких Свиридову вдалося пронести нагородну зброю в будівлю суду. На місці працюють співробітники поліції і Слідчого комітету.

Його звинувачували у вимаганні 10 млн рублів. До вироку Свиридов був під підпискою про невиїзд. За даними російських медіа, його засудили до трьох років колонії суворого режиму.

Російський РБК повідомляє, що раніше Свиридов в коментарі їх виданню заявляв про те, що страждав невиліковним онкологічним захворюванням.