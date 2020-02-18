У Житомирі військовий вкоротив собі життя



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У мобільному телефоні військовослужбовця був скриншот із передсмертною запискою

В одному з військових гуртожитків Житомира був виявлений повішеним військовослужбовець-контрактник. Про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України.

«У прокуратуру Житомирського гарнізону 17 лютого надійшло повідомлення про самогубство шляхом повішання військовослужбовця-контрактника в душовій кабіні гуртожитку. За результатами огляду місця події, ознак насильницької смерті не виявлено», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в мобільному телефоні військовослужбовця був скриншот з передсмертною запискою, що підтверджує версію самогубства.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство (ч.1 ст.115 КК України). Слідчі встановлюють подробиці трагедії.

На початку січня на Тернопільщині ветеран АТО пішов з життя. Новину про непоправну втрату поширили на сторінці Аратта 8-й батальйон УДА Української Добровольчої Армії.

«Сьогодні наш побратим віддав Богу Душу…Вічна пам’ять, співчуття рідним. Попередня версія самогубство. Що було насправді і за яких оставин загинув Микола встановить слідство… Війна продовжує свою криваву жатву. Бережімо один одного, будьмо уважні! Життя таке коротке! Інформація про прощання та похорон далі буде. Герої не вмирають!» — йдеться у записі.