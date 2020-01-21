Житель Луцька наклав на себе руки під час конвоювання в суд



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У минулому році під час досудового розслідування поліцейські встановили причетність лучанина до скоєння низки магазинних крадіжок

Житель Луцька наклав на себе руки 21 січня близько 11:00 під час конвоювання до суду. Про це повідомив представник Головного управління Національної поліції у Волинській області.

«Ведеться розслідування», - сказав він.

За словами поліціянта, під час конвоювання правоохоронцями до суду з вікна багатоповерхівки на бульварі Дружби Народів вистрибнув 31-річний житель обласного центру.

Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер.

У минулому році під час досудового розслідування поліцейські встановили його причетність до скоєння низки магазинних крадіжок.

Йому оголосили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт із матеріалами кримінального провадження було направлено до суду.

Однак підозрюваний ігнорував судові рішення і переховувався.

За рішенням міського суду його було оголошено в розшук.

Поліцейські встановили місцезнаходження правопорушника і затримали його.

Під час конвоювання в суд зловмисник вирвався і вистрибнув із вікна сходової клітки між шостим і сьомим поверхами багатоповерхівки.

Слідчі попередньо кваліфікують цю подію за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу з позначкою - самогубство.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Як повідомлялось, 20 січня військовослужбовець, працівник управління державної охорони, застрелився в будівлі Центральної виборчої комісії в Києві.