Ізраїль застосує антитерористичні технології проти коронавірусу



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Ізраїль застосує антитерористичні технології проти коронавірусу

Влада Ізраїлю прийняла рішення про закриття кафе, ресторанів, спортивних клубів і магазинів за винятком продовольчих

Ізраїль має намір боротися з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 за допомогою антитерористичних технологій.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху, повідомляє Jerusalem Post.

«Ми є однією з небагатьох країн, що володіють такою здатністю, і ми будемо використовувати її. Ми повинні зробити все, як уряд і як громадяни, щоб не заразитися і не заразити інших», - сказав ізраїльський прем'єр.

Також Нетаньяху вказав на важливість дотримання особистої гігієни.

На тлі ситуації з поширенням інфекції влада Ізраїлю прийняла рішення про закриття кафе, ресторанів, спортивних клубів і магазинів за винятком продовольчих. При цьому аптеки працюватимуть у звичайному режимі.

З 12 березня в Ізраїлі ввели обов'язковий карантин тривалістю 14 днів для всіх, хто в'їжджає через поширення в світі коронавірусу. Згідно з указом іноземні громадяни, які прибули на територію країни, повинні залишитися на «домашньому карантині», і будь-які види готельного розміщення для цих цілей «не можуть бути розглянуті».

За останніми даними, число заражених коронавірусом в Ізраїлі досягло 195 осіб. Перший випадок зараження вірусом в Ізраїлі був зареєстрований в кінці лютого. Зокрема, інфекцію виявили у громадянина, який повернувся в країну з Італії.

До слова, в Іспанії 14 березня оголосили надзвичайний стан: до боротьби з коронавірусом залучать військових.