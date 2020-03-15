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    Ізраїль застосує антитерористичні технології проти коронавірусу

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    Ізраїль застосує антитерористичні технології проти коронавірусу - Ізраїль застосує антитерористичні технології проти коронавірусу
    Ізраїль застосує антитерористичні технології проти коронавірусу

    Влада Ізраїлю прийняла рішення про закриття кафе, ресторанів, спортивних клубів і магазинів за винятком продовольчих

    Ізраїль має намір боротися з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 за допомогою антитерористичних технологій.

    Про це заявив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху, повідомляє Jerusalem Post.

    «Ми є однією з небагатьох країн, що володіють такою здатністю, і ми будемо використовувати її. Ми повинні зробити все, як уряд і як громадяни, щоб не заразитися і не заразити інших», - сказав ізраїльський прем'єр.

    Також Нетаньяху вказав на важливість дотримання особистої гігієни.

    На тлі ситуації з поширенням інфекції влада Ізраїлю прийняла рішення про закриття кафе, ресторанів, спортивних клубів і магазинів за винятком продовольчих. При цьому аптеки працюватимуть у звичайному режимі.

    З 12 березня в Ізраїлі ввели обов'язковий карантин тривалістю 14 днів для всіх, хто в'їжджає через поширення в світі коронавірусу. Згідно з указом іноземні громадяни, які прибули на територію країни, повинні залишитися на «домашньому карантині», і будь-які види готельного розміщення для цих цілей «не можуть бути розглянуті».

    За останніми даними, число заражених коронавірусом в Ізраїлі досягло 195 осіб. Перший випадок зараження вірусом в Ізраїлі був зареєстрований в кінці лютого. Зокрема, інфекцію виявили у громадянина, який повернувся в країну з Італії.

    До слова, в Іспанії 14 березня оголосили надзвичайний стан: до боротьби з коронавірусом залучать військових.

    Ізраїль технології карантин коронавірус
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