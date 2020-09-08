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    На Одещині розпочалися українсько-румунські військові навчання

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    В акваторії Дунаю розпочалось двостороннє українсько-румунське навчання Riverine-2020 - На Одещині розпочалися українсько-румунські військові навчання
    В акваторії Дунаю розпочалось двостороннє українсько-румунське навчання Riverine-2020

    Українські і румунські моряки разом з прикордонниками виконають елементи тактичного маневрування

    В Ізмаїлі Одеської області почалися спільні навчання Військово-Морських Сил України і Військово-Морських Сил Румунії Riverine-2020.

    Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

    Під час Riverine-2020 планується максимально ефективно натренувати і підготувати багатонаціональні корабельно-катерні тактичні групи до проведення операції з безпеки на річці Дунай. Всі тактичні елементи будуть відпрацьовуватися за стандартами НАТО.

    «Особливістю цьогорічного навчання стане відпрацювання завдань з бойового тралення окремих ділянок акваторії річки Дунай та навчання з протиповітряної оборони з відбиття повітряного нападу противника в специфічних умовах річкової навігації. Ці навчально-бойові заходи проведуть у межах навчання вперше», – повідомили в Міноборони.

    До Міністерства відзначили, що українські і румунські моряки разом з прикордонниками виконають елементи тактичного маневрування, контролю за цивільним судноплавством, спостереження за річковий обстановкою і відпрацюють заходи з охорони й оборони місць стоянки і таке інше.

    «Учасники навчання проведуть пошуково-рятувальну операцію з рятування особового складу та нададуть допомогу аварійному надводному об’єкту, який зазнає лиха», – йдеться в повідомленні.

    До слова, 7 вересня у Чорне море увійшов французький корабель-розвідникВперше цей корабель-розвідник пройшов Босфор і увійшов у Чорне море ще в 2006 році, причому екіпаж певний час гостював у Одесі. Заходив французький корабель у Чорне море також у 2015 і 2019 роках.

     

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