На Одещині розпочалися українсько-румунські військові навчання



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В акваторії Дунаю розпочалось двостороннє українсько-румунське навчання Riverine-2020

Українські і румунські моряки разом з прикордонниками виконають елементи тактичного маневрування

В Ізмаїлі Одеської області почалися спільні навчання Військово-Морських Сил України і Військово-Морських Сил Румунії Riverine-2020.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Під час Riverine-2020 планується максимально ефективно натренувати і підготувати багатонаціональні корабельно-катерні тактичні групи до проведення операції з безпеки на річці Дунай. Всі тактичні елементи будуть відпрацьовуватися за стандартами НАТО.

«Особливістю цьогорічного навчання стане відпрацювання завдань з бойового тралення окремих ділянок акваторії річки Дунай та навчання з протиповітряної оборони з відбиття повітряного нападу противника в специфічних умовах річкової навігації. Ці навчально-бойові заходи проведуть у межах навчання вперше», – повідомили в Міноборони.

До Міністерства відзначили, що українські і румунські моряки разом з прикордонниками виконають елементи тактичного маневрування, контролю за цивільним судноплавством, спостереження за річковий обстановкою і відпрацюють заходи з охорони й оборони місць стоянки і таке інше.

«Учасники навчання проведуть пошуково-рятувальну операцію з рятування особового складу та нададуть допомогу аварійному надводному об’єкту, який зазнає лиха», – йдеться в повідомленні.

До слова, 7 вересня у Чорне море увійшов французький корабель-розвідник. Вперше цей корабель-розвідник пройшов Босфор і увійшов у Чорне море ще в 2006 році, причому екіпаж певний час гостював у Одесі. Заходив французький корабель у Чорне море також у 2015 і 2019 роках.