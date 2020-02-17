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    Зберігайте спокій! На Київщині починаються масштабні антитерористичні навчання

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    Зберігайте спокій! На Київщині починаються масштабні антитерористичні навчання

    СБУ просить мешканців Київщини не панікувати і мати при собі документи

    Сьогодні, 17 лютого, у Білій Церкві та прилеглих районах Київської області розпочинаються масштабні антитерористичні навчання, які проведе Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ у Києві та Київській області.

    У заходах візьмуть участь підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Збройних Сил України та органів державної влади. Про це повідомляє ГУ СБУ у Києві та Київській області у Facebook.

    Навчання триватимуть 17-21 лютого.

    Служба безпеки України закликає мешканців Київщини під час проведення навчань зберігати спокій у зв'язку із зосередженням в окремих районах населених пунктів спецпризначенців та військових, і з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей.

    «Також звертаємося з проханням дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами і мати при собі документи, що засвідчують особу», - додали в СБУ.

    Зазначається, що навчання проходитимуть у межах чинного законодавства.

    Як повідомлялося, співробітники Служби безпеки України попередили замовне вбивство співробітниці Національної академії СБУ.

    Національна поліція України СБУ ЗСУ ДСНС Нацгвардія Київщина навчання
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