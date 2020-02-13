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    Без паніки: СБУ проведе масштабні антитерористичні навчання на Київщині

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    Без паніки: СБУ проведе масштабні антитерористичні навчання на Київщині

    Служба безпеки просить громадян мати при собі документи і не панікувати

    Служба безпеки проведе у Київській області масштабні антитерористичні навчання.

    Про це повідомляє ГУ СБУ в Києві та Київській області у Facebook.

    «17-21 лютого координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ у м. Києві та Київській області проведе масштабне антитерористичне навчання у Білій Церкві та прилеглих районах Київської області. У заходах візьмуть участь підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Збройних сил України та органів державної влади», - йдеться у повідомленні.

    При цьому Служба безпеки України закликає жителів Київщини під час проведення навчань зберігати спокій у зв'язку із зосередженням в окремих районах населених пунктів спецпризначенців та військових, і з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей.

    Також спецслужба звернулася до громадян з проханням дотримуватися правил поводження з підозрілими предметами, вибухо-небезпечними речовинами і мати при собі документи, що засвідчують особу.

     

    СБУ ДСНС військові навчання документи Київщина навчання
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