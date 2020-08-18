Вбивство журналіста Сергієнка: суддю підозрюють у розголошенні таємниці слідства



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Людмилу Синицю підозрюють у порушенні програми захисту свідків у справі щодо вбивства журналіста Василя Сергієнка в 2014 році

Суддя отримала підозру в кримінальній справі про порушення програми захисту свідків

Генпрокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно судді з Черкащини. Суддю підозрюють у розголошення даних слідства у справі про вбивство журналіста Василя Сергієнка, одного із лідерів Євромайдану у місті Корсунь-Шевченківський. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«Прокурорами Офісу генерального прокурора завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно судді одного з судів Черкаської області за фактом втручання у діяльність працівника правоохоронного органу та розголошення даних досудового слідства (ч.2 ст. 343, ч.2 ст. 387 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що досудовим розслідуванням встановлено, що слідчі прокуратури, здійснюючи розслідування у кримінальному провадженні за фактом створення злочинної організації та замовлення вбивства журналіста Василя Сергієнка, застосували до свідка заходи безпеки у виді переведення до іншого слідчого ізолятора. Він був обвинуваченим у іншому кримінальному провадженні та перебував у Черкаському СІЗО, при цьому побоювався за своє життя та здоров’я.

«З метою отримання дозволу суду на переведення, слідчі звернулись до головуючої у справі судді, надавши їй копії відповідної постанови та заяви. Суддя на черговому відкритому судовому засіданні винесла питання переведення особи до іншого слідчого ізолятора на розгляд учасників провадження та розголосила дані досудового розслідування у іншому кримінальному провадженні, перешкодивши таким чином слідчим прокуратури у встановленні обставин справи», - зазначається у повідомленні.

Як наслідок, свідок, щодо якого застосували заходи безпеки, був вимушений заперечувати факт співпраці з правоохоронцями, а достатніх доказів для повідомлення про підозру замовникам вбивства не здобуто.

Зазначимо, 16 липня 2020 року суддя Городищенського суду Людмила Синиця отримала підозру в кримінальній справі про порушення програми захисту свідків у провадженні щодо вбивства майданівця Василя Сергієнка у 2014 році.

16 липня вона провела чергове засідання у справі Сергієнка, на прохання прокуратури продовжила арешт обвинуваченому Володимиру Воронкову та домашній арешт Віктору Горбенку і Роману Недибалюку.



Коли вона вийшла із зали засідань, її вже чекали представники офісу генерального прокурора, щоб зачитати повідомлення про підозру. Суддя почала втікати від прокурорів у свій кабінет. Зрештою, основний текст підозри дочитали і тепер Синиця офіційно є підозрюваною в кримінальній справі.

Василь Сергієнко

4 квітня 2014 року Василя Сергієнка викрали з дому в місті Корсунь-Шевченківський на Черкащині. При викраденні його били та нанесли поранення ножем. Мати журналіста бачила, як його вивозять на машині. Наступного дня тіло його було знайдено за 15 кілометрів від міста зі слідами знущань.

В організації викрадення, катуванні та вбивстві Сергієнка підозрюють Вадима Мельника, Володимира Воронкова, Віктора Горбенка, Валентина Завражина, Максима Русіна та Романа Недибалюка, яких затримували впродовж 2015-2017 років.



