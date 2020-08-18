Лукашенко нагородив силовиків медалями за «чудове виконання службових обов’язків»



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У Білорусі понад тиждень тривають масові протести, які жорстоко придушують силовики

Нагороди, згідно до указу, отримали більше 300 співробітників МВС, серед яких як керівництво відомства, так і водії автозаків

У Білорусі з’явився указ від 13 серпня про нагородження представників силових відомств «за чудове виконання службових обов’язків».

Відповідний указ опублікований на юридичному порталі.

У ньому зазначається, що силовики відзначені нагородами «за зразкове виконання службових обов'язків». Далі на 25 сторінках документа імена та прізвища тих, хто отримав медалі «За бездоганну службу» першого, другого і третього ступеня.

Нагороди, згідно до указу, отримали більше 300 співробітників МВС, серед яких як керівництво відомства, так і водії автозаків.

Видання kyky.org повідомляє, що в списку є три водія автозаку і дев’ять працівників ізоляторів.

У Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти Олександра Лукашенка.

Лукашенко вважає, що білоруські силовики били лише тих, хто кидався на них. Відомо, що у понеділок у Мінську знову почали затримувати мітингувальників.

За останніми даними, на трасі Москва-Мінськ, у Смоленській області, була помічена колона військових вантажівок без розпізнавальних знаків.

У неділю на російських дорогах неподалік кордону з Білоруссю також помітили кілька великих колон автозаків без номерів з людьми без розпізнавальних знаків.

Нагадаємо, раніше з’явилося нове відео розстрілу білоруського активіста.

Як повідомлялося, вбивство білоруса Олександра Тарайковського на акції протесту в Мінську 10 серпня потрапила на відео. У загиблого 34-річного Олександра Тарайковського залишилася трирічна дочка.

До слова, 15 серпня, у Мінську тисячі людей прийшли до місця загибелі протестувальника Александра Тарайковського на громадське прощання з ним.

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