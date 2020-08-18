У Маріуполі дівчина хотіла продати немовля, щоб купити квартиру і авто



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Немовля передано під нагляд лікарів до дитячої лікарні Фото: прокуратура Донецької області

Молода матір «оцінила» дитину у 400 тис. грн

Поліція в Маріуполі затримала 19-річну дівчину, яка намагалася продати за 400 тис. грн власну новонароджену дитину.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Донецької області.

«Досудове розслідування встановлено, що 19-річна жінка не перебувала на медичному обліку, як майбутня породілля, оскільки не планувала залишати в сім'ї новонароджену дитину. Протягом двох місяців із метою власного збагачення, а саме купівлі квартири й автомобіля, зловмисниця підшукувала потенційних клієнтів для продажу хлопчика, якого після народження 12 серпня 2020 року «оцінила» в 400 тис. грн», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці викрили безробітну жительку Маріуполя під час вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 (торгівля людьми, вчинена щодо малолітнього) Кримінального кодексу України.

Зловмисницю затримали в порядку ст. 208 КПК України під час отримання грошових коштів від «покупця». Нині немовля передано під нагляд лікарів до міської дитячої лікарні.

Тривають невідкладні слідчі дії, вирішують питання щодо повідомлення затриманій про підозру й обрання їй запобіжного заходу.

Раніше поліція затримала Юлія Цєзаря, який напав на синагогу в Маріуполі.