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    У Мексиці легкомоторний літак протаранив будинок, є загиблі

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    У Мексиці легкомоторний літак протаранив будинок, є загиблі
    Скріншот з відео

    Авіакатастрофа сталася в місті Кульякан

    У Мексиці легкомоторний літак Cessna впав на житловий будинок, внаслідок чого загинули чотири людини.

    Про це повідомляє телеканал Televisa News.

    Авіакатастрофа сталася в місті Кульякан.

    В результаті падіння літака загинули чотири особи - екіпаж літака, ще двоє отримали поранення.

    За словами представника місцевої екстреної служби, рятувальники усувають розлив палива, а жителів восьми прилеглих будинків евакуювали.

    За попередніми даними, причиною аварії міг стати технічний збій. На місці інциденту працюють аварійні служби.

    Джерело: РБК-Україна

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