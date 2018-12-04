У Мексиці легкомоторний літак протаранив будинок, є загиблі
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Скріншот з відео
Авіакатастрофа сталася в місті Кульякан
У Мексиці легкомоторний літак Cessna впав на житловий будинок, внаслідок чого загинули чотири людини.
Про це повідомляє телеканал Televisa News.
Авіакатастрофа сталася в місті Кульякан.
В результаті падіння літака загинули чотири особи - екіпаж літака, ще двоє отримали поранення.
За словами представника місцевої екстреної служби, рятувальники усувають розлив палива, а жителів восьми прилеглих будинків евакуювали.
За попередніми даними, причиною аварії міг стати технічний збій. На місці інциденту працюють аварійні служби.
Джерело: РБК-Україна