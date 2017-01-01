У Мексиці сплеск насильства: вбито мера міста та його дружину

За останні місяці в Мексиці було вбито три мери муніципалітетів

Мер мексиканського міста Ісуатлан-де-Мадеро був убитий минулої п'ятниці, 24 листопада. Як повідомляє агентство AFP, Віктор Мануель Еспіноса зазнав нападу на вулиці в сусідньому селищі. За повідомленнями прокуратури штату Веракрус, крім мера від рук злочинців також загинули чотири людини, серед яких дружина політика. Подальші деталі події поки не



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За останні місяці в Мексиці було вбито три мери муніципалітетів

Мер мексиканського міста Ісуатлан-де-Мадеро був убитий минулої п'ятниці, 24 листопада. Як повідомляє агентство AFP, Віктор Мануель Еспіноса зазнав нападу на вулиці в сусідньому селищі. За повідомленнями прокуратури штату Веракрус, крім мера від рук злочинців також загинули чотири людини, серед яких дружина політика. Подальші деталі події поки не повідомляються.

Всього кілька днів тому група з 30 озброєних чоловіків напала на Сантану Круса Баена, нещодавно обраного мера міста Ідальготітлан, який також знаходиться в штаті Веракрус. Швидше за все, злочин скоїла кримінальна банда, яка займається збутом вкраденого палива, повідомляє агентство.

За останні місяці в Мексиці було вбито три мери муніципалітетів. З 2003 року в країні від рук злочинців загинули близько 50 представників влади.

У цьому році рівень насильства в Веракрусі, де відбулися два останніх вбивства, сильно виріс. З січня по жовтень в штаті, за офіційними даними, сталося близько 1400 вбивств, в той час як в 2016 році зареєстровано 1260 випадків насильницької смерті. Уряд штату пояснює зрослий рівень вбивств тим, що банди, пов'язані з контрабандою наркотиків, нелегальною міграцією та збутом вкраденого палива, борються за владу.

Джерело: Deutsche Welle