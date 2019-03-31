У Мексиці стався вибух у лікарні: є постраждалі



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У результаті вибуху в лікарні Мехіко постраждали 14 осіб

У Мексиці в результаті вибуху в одній з лікарень столиці країни Мехіко постраждали щонайменше 14 осіб.

Про це повідомляє на місцеве видання Excelsior.

За інформацією видання, серед постраждалих дев'ять жінок і п'ятеро чоловіків у віці від 33 до 81 року, більшість з них отримали опіки.

Також було пошкоджено шість автомобілів, припаркованих поруч з лікарнею.

Причини вибуху поки не встановлені, за попередніми даними, стався витік азоту і кисню, суміш яких викликала вибух.

Мексиканська поліція почала розслідування події.