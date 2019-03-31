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    У Мексиці стався вибух у лікарні: є постраждалі

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    У Мексиці стався вибух у лікарні: є постраждалі

    У результаті вибуху в лікарні Мехіко постраждали 14 осіб

    У Мексиці в результаті вибуху в одній з лікарень столиці країни Мехіко постраждали щонайменше 14 осіб.

    Про це повідомляє на місцеве видання Excelsior.

    За інформацією видання, серед постраждалих дев'ять жінок і п'ятеро чоловіків у віці від 33 до 81 року, більшість з них отримали опіки.

    Також було пошкоджено шість автомобілів, припаркованих поруч з лікарнею.

    Причини вибуху поки не встановлені, за попередніми даними, стався витік азоту і кисню, суміш яких викликала вибух.

    Мексиканська поліція почала розслідування події.

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