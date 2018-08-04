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    У Мексиці в житловому будинку знайдені вбитими 11 людей

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    У Мексиці в житловому будинку зі слідами тортур знайдені вбитими 11 чоловік - У Мексиці в житловому будинку знайдені вбитими 11 людей
    У Мексиці в житловому будинку зі слідами тортур знайдені вбитими 11 чоловік

    На тілах вбитих людей були виявлені сліди тортур, деякі з них були зв'язані

    Три жінки і вісім чоловіків виявлені убитими в житловому будинку в місті Сьюдад-Хуарес на півночі Мексики. Про це повідомляє газета Milenio.

    На тілах були виявлені сліди тортур, деякі з них були зв'язані.

    Влада штату відзначає, що дана подія могла мати зв'язок до конфлікту між двома місцевими злочинними угрупованнями.

    Тіла були виявлені на наступний день після вбивства одного з лідерів злочинної організації Los Aztecas під час бою з членами ворожої групи La Linea.

    Місто Сюад-Хуарес вважається одним з найжорстокіших і найнебезпечніших міст в Мексиці. Його порівнюють з зоною бойових дій. Хоч і рівень злочинності в місті знизився останнім часом, він так само вважається небезпечним через наркотрафік, який організований злочинними угрупованнями.

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