У Мексиці знайшли масове поховання вбитих



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В 2017 році в Мексиці було вбито 30 тисяч осіб

Представники прокуратури Мексики заявили про виявлення масового поховання вбитих в штаті Веракрус. Мова йде про 166 тіл. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Відповідна знахідка була зроблена після повідомлення анонімного інформатора, яке надійшло 8 серпня. Всього було знайдено 32 могили, в яких і були поховані вбиті. Роботи по виявленню тіл тривали 30 днів. Прибережний штат Веракрус є одним із найбільш криміногенних в Мексиці. Це пов’язано із сильною організованою злочинністю і наркотрафіком.

Особливо ситуація погіршилася за правління колишнього губернатора Хав’єра Дуарте, який залишив посаду в 2016 році. На сьогодні колишній губернатор перебуває під слідством за зв’язки із злочинністю і привласнення державних коштів.

Прокуратура не називає місця поховання. При цьому за попереднім аналізом тіла загиблих пролежали в землі щонайменше 2 роки. До цього в березні 2017 року в Веракрусі знаходили 250 тіл вбитих. Загалом же минулого року в Мексиці було вбито 30 тисяч осіб, що є найбільшим показником із 1997 року.