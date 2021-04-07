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    У мережі показали новий ігровий смартфон Lenovo з вбудованим вентилятором

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    У центрі смартфона розмістилися два модуля камер і отвір для вбудованої активної системи охолодження - У мережі показали новий ігровий смартфон Lenovo з вбудованим вентилятором
    У центрі смартфона розмістилися два модуля камер і отвір для вбудованої активної системи охолодження
    Фото: itc.ua

    Ігрові смартфони не вперше оснащують активним кулером

    У мережу потрапили фотографії нового ігрового смартфона Lenovo. Судячи із світлин, пристрій має оригінальний дизайн, що робить смартфон схожим на гібрид ігрового ПК і робота-трансформера з фільмів Майкла Бея. Про це пише The Verge.

    Ігровий смартфон Lenovo отримав оригінальний блок у центральній частині. Тут розмістилися два модуля камер і отвір для вбудованої активної системи охолодження. Це не перший випадок, коли ігрові смартфони оснащують активним кулером. Але в більшості випадків для цього застосовується зовнішній знімний вентилятор, а не вбудоване у корпус рішення.

    Також дивним виглядає розташування камери. З великою часткою ймовірності, рука користувача буде лягати на об'єктиви під час звичайного утримування апарату.

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    У мережі показали новий ігровий смартфон Lenovo з вбудованим вентилятором
    У мережі показали новий ігровий смартфон Lenovo з вбудованим вентилятором
    У мережі показали новий ігровий смартфон Lenovo з вбудованим вентилятором

    Зазначимо, в минулорічній моделі Lenovo Legion Phone подвійна основна камера розташовувалася приблизно у тому ж місці.

    ЗМІ повідомляє, що новий ігровий смартфон Lenovo Legion Phone 2 буде офіційно представлений у Китаї вже 8 квітня. Його орієнтовна ціна поки не повідомляється. Також немає відомостей про те, чи буде ця модель продаватися за межами Китаю.

    Теги: технології модель смартфон Lenovo
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