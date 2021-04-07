Realme розкрила характеристики нового смартфону – X7 Pro Ultra
Realme X7 Pro Ultra
Китайська Realme презентувала смартфон X7 Pro Ultra з крутою камерою та сучасним дисплеєм
Китайська Realme представила новий смартфон Realme X7 Pro Ultra. Дисплей девайсу має наступні характеристики:
- матриця – Amoled;
- діагональ – 6,55 дюйма;
- роздільна здатність – 2400х1080 пікселів;
- частота оновлення картинки – 90 Гц;
- особливості – вбудований сканер відбитків пальців.
Основою новинки став 8-ядерний процесор MediaTek Dimensity 1000+.
Передбачено 8 або 12 гігабайтів оперативної і 128 або 256 гігабайтів вбудованої пам'яті.
Основна камера:
- головний сенсор – 64 мегапікселя з максимальною діафрагмою f/1.8,
- додатковий сенсор – 8 мегапікселів з апертурою f/2.3;
- ширококутний сенсор з кутом огляду 119 градусів;
- датчик глибини – 2 мегапікселя з апертурою f/2.4;
- датчик для макрозйомки – 2 мегапікселя.
Фронтальна камера отримала 32 мегапікселя.
Акумулятор має ємність 4500 міліампер-годин і підтримує швидкісну зарядку потужністю 65 Вт.
Ціна новинки - 350 або 395 доларів, в залежності від обсягу пам'яті.
Днями також дебютувала новинка від Samsung. Корейська компанія презентувала недорогі смартфони з витривалою батареєю. Всі подробиці – за посиланням.