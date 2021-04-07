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    Realme розкрила характеристики нового смартфону – X7 Pro Ultra

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    Realme X7 Pro Ultra - Realme розкрила характеристики нового смартфону – X7 Pro Ultra

    Realme X7 Pro Ultra

    Китайська Realme презентувала смартфон X7 Pro Ultra з крутою камерою та сучасним дисплеєм

    Китайська Realme представила новий смартфон Realme X7 Pro Ultra. Дисплей девайсу має наступні характеристики:

    • матриця – Amoled;
    • діагональ – 6,55 дюйма;
    • роздільна здатність – 2400х1080 пікселів;
    • частота оновлення картинки – 90 Гц;
    • особливості – вбудований сканер відбитків пальців.

    Основою новинки став 8-ядерний процесор MediaTek Dimensity 1000+.

    Передбачено 8 або 12 гігабайтів оперативної і 128 або 256 гігабайтів вбудованої пам'яті.

    Основна камера:

    • головний сенсор – 64 мегапікселя з максимальною діафрагмою f/1.8,
    • додатковий сенсор – 8 мегапікселів з апертурою f/2.3;
    • ширококутний сенсор з кутом огляду 119 градусів;
    • датчик глибини – 2 мегапікселя з апертурою f/2.4;
    • датчик для макрозйомки – 2 мегапікселя.

    Фронтальна камера отримала 32 мегапікселя.

    Акумулятор має ємність 4500 міліампер-годин і підтримує швидкісну зарядку потужністю 65 Вт.

    Ціна новинки - 350 або 395 доларів, в залежності від обсягу пам'яті.

    Днями також дебютувала новинка від Samsung. Корейська компанія презентувала недорогі смартфони з витривалою батареєю. Всі подробиці – за посиланням.

    Теги: смартфон Realme
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