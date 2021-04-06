Новий топовий смартфон Xiaomi виявився ненадійним

Xiaomi Mi 11 Ultra виявився дуже крихким: смартфон легко гнеться і ламається

Під час своєї нещодавньої презентації Mi 11 Ultra компанія Xiaomi звертала особливу увагу на те, що її нові смартфони є дуже тонкими. Імовірно, цього вдалося досягти продуманим розташуванням елементів та новій технології акумулятора.

Проте, як виявилось, за красивий тонкий корпус доводиться розплачуватись міцністю: смартфон легко гнеться і ламається

Один з перших покупців новинки розмістив фото зламаного Mi 11 Ultra на Baidu. Імовірно, мова йде про випадкове пошкодження. Власник міг сісти на телефон. Його корпус залишився в неприродно зігнутому стані, а задня панель просто розкришилася.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Як повідомляв «Главком.Техно», в березні 2021 року Xiaomi представила Mi11 Ultra – новий топовий смартфон, який виробник назвав «найкращим камерофоном в історії бренду». Основна камера тут отримала потрійну конструкцію.

Головний об’єктив – найбільший з існуючих на сьогодні. Це 50-мегапіксельний сенсор розміром 1/1,12 дюйма, що в п'ять разів більше, ніж використовується в iPhone 12 Pro.

Поруч з камерою з'явився невеликий дисплей, за допомогою якого зручно робити Селфі, але також можна отримати інформацію про заряд акумулятора, вхідні дзвінки й так далі.

Детальна інформація про Mi11 Ultra – за посиланням.