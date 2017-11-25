У мережі повідомили про смерть начальника охорони Плотницького в російському СІЗО

Євген Сільвестров серед бойовиків був відомий під кличкою Сільвер

У російських ЗМІ з’явилась інформація про те, що в одному з СІЗО РФ помер начальник особистої охорони колишнього ватажка «ЛНР» Ігоря Плотницького. Про це на своїй сторінці в Faceboоk повідомив активіст і журналіст Іван Жеведь. «Інформація пройшла, що нібито начальник охорони Плотницького - Сільвер (Євген Сільвестров) помер



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За інформацією СБУ Ігор Плотницький наразі перебуває в Росії

Євген Сільвестров серед бойовиків був відомий під кличкою Сільвер

У російських ЗМІ з’явилась інформація про те, що в одному з СІЗО РФ помер начальник особистої охорони колишнього ватажка «ЛНР» Ігоря Плотницького.

Про це на своїй сторінці в Faceboоk повідомив активіст і журналіст Іван Жеведь.

«Інформація пройшла, що нібито начальник охорони Плотницького - Сільвер (Євген Сільвестров) помер в СІЗО в РФ ...», - повідомив Жеведь.

Нагадаємо, що, за даними російських ЗМІ, начальника охорони Плотницького Євгена Сільвестрова звинувачували у вбивстві Геннадія Ципкалова, а також у фізичному усуненні ще ряду опонентів екс-ватажка «ЛНР». Крім того, є докази його участі в диверсійній групі, яка для нагнітання ситуації влітку 2014 «від імені ЗСУ» обстрілювала з мінометів Луганськ.

Раніше повідомлялося, що 23 листопада 2017 року Ігор Плотницкий, керівник його адміністрації Ірина Тейцман, начальник охорони Євген Сільвестров, глава «державної» телевізійної і радіомовної компанії «ЛНР» Анастасія Шуркаєва були під конвоєм доставлені на КПП «Ізварине», де передані ФСБ РФ.